La fille de Paul Walker a partagé une vidéo émotionnelle avec l’acteur

Le décès de Paul Walker a toujours dévasté de nombreux fans. Récemment, sa fille a partagé une vidéo très émouvante du protagoniste de Fast and Furious sur les réseaux sociaux.

Après son décès dans un accident de voiture, Paul Walker Il nous a quittés à 40 ans. Cette fin tragique a été un adieu soudain, avec Rapide et furieux 7 à moitié roulé et de nombreuses opportunités à venir. Depuis lors, son collègue et partenaire de vie, vin Diesel, Il a partagé de nombreuses manifestations d’affection et d’images en souvenir de l’acteur, un geste que la fille de Walker a décidé de rejoindre, Prairie.

Alors qu’ils disent au revoir à cet interprète depuis près de sept ans, la fille de Paul Walker a publié sur son compte Instagram une vidéo émotionnelle dans laquelle son père ne cesse de sourire. «Je n’ai jamais pensé que je le partagerais, mais j’ai senti que c’était la bonne chose. Soyez bon. Je vous aime. Faites attention », écrit Meadow au pied de ces images qui montrent l’acteur très surpris de voir sa fille. Le bon moment, qui, en raison des félicitations de Meadow, a dû se produire lors de l’un des anniversaires de l’acteur en tant que Brian O’Conner, est plein de tendresse pour l’étreinte précieuse entre le père et la fille et pour la véritable réaction de Walker.

Une très grande union

vin Diesel, protagoniste absolu de la saga à succès dans la peau de Toretto, a toujours été très proche de Paul Walker avec qui il a fantasmé sur ce qui est actuellement l’une des franchises les plus rentables de l’histoire du cinéma. Ainsi, comme Diesel l’a récemment commenté à Usa Today, Walker «a toujours aimé le fait que davantage de films aient été réalisés, et de penser aux prochains avant même qu’ils ne soient annoncés“

Pour cette raison, l’acteur est très sûr que le dixième épisode de la saga remplira une promesse qu’il a faite à son ami, Paul Walker.

Cynthia Nuñez

Journaliste Fan du monde des séries et des films. Je consacre une grande partie de mon temps aux super-héros et aux films classiques des années 80.