La fin d’Arrow comportera le retour de nombreux personnages

Les images de la fin de Flèche ils révèlent le retour de certains des personnages principaux qui ont été depuis le début.

La fin de Flèche approche et la chaîne de télévision The CW a publié des images promotionnelles qui révèlent le retour de plusieurs visages connus de l’Arrowverso, notamment Le flash et Felicity Smoak.

Attention SPOILERS. La huitième et dernière saison de la série Arrow n’a pas perdu de temps pour donner à Oliver Queen une grande aventure finale. Avec Crise sur des terres infinies En tant que crossover annuel de cette saison, la saison 8 a passé la plupart de ses épisodes à mettre en place l’événement massif de cinq heures. Depuis qu’Oliver était destiné à mourir dans l’histoire dévastatrice du multivers, il a joué un rôle fondamental et est également devenu “autre chose” comme il est devenu le Spectre.

Son dernier acte est littéralement de créer un nouveau multivers, qui a provoqué un changement majeur. De plus, la saison 8 d’Arrow a utilisé une grande partie de son temps pour configurer le crossover, mais il a également donné à Oliver un excellent cadeau final lorsqu’il a rencontré ses enfants du futur, tous adultes. La dernière saison a ouvert la voie à Mia Queen (Kat McNamara) prend la cape de son père avec la première heure du croisement en la transformant en la nouvelle flèche verte. L’avant-dernier épisode, “Green Arrow et les Canaries” est également utilisé comme pilote d’un spin-off axé sur lui, Laurel Lance (Katie Cassidy) et Dinah Drake (Juliana Harkavy).

Le CW Il a présenté les photos promotionnelles du dixième et dernier épisode de la série intitulée “Fadeout”.

Grâce aux images, ils révèlent plusieurs visages familiers de la série, mais aussi du général Arrowverse, de retour. Comme par exemple Le flash (Grant Gustin) et Sara Lance / White Canary (Caity Lotz) de Legends of Tomorrow, qui a commencé à Arrow et participera aux funérailles d’Oliver. En plus d’eux, Moira Queen (Susanna Thompson) est en quelque sorte présente dans les images malgré sa mort dans la saison 2. Mais elle n’est pas le seul personnage décédé à apparaître, puisque nous pouvons voir Emiko Queen (Soyez Shimooka).

Cela pourrait être le premier grand effet en raison de la Crise des terres infinies puisque ces deux personnages morts sont maintenant en quelque sorte en vie. En outre, il a déjà été annoncé que Quentin Lance joué par Paul Blackthorne apparaîtra également à la fin de Arrow. Sans oublier que Willa Holland et Colton Haynes reviendront en tant qu’invités spéciaux lors de la dernière saison Thea Queen et Roy Harperrespectivement.

Les images révèlent également le retour d’Emily Bett Rickards Felicity Smoak, qui est avec sa fille aînée Mia.

