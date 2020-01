La fin de George R.R. Martin ne sera pas comme dans la série

Après la finale décevante, il avait Game of Thrones, les fans de la série espèrent que George R.R. Martin Terminez mieux votre saga. Comme l’a révélé l’auteur, sa fin ne ressemblera pas du tout à celle de la série.

L’année dernière, l’une des séries les plus réussies de tous les temps a pris fin, Game of Thrones. Malheureusement, sa dernière saison a déçu de nombreux téléspectateurs du monde entier. Mais, il y a encore de l’espoir. Comme révélé George R.R. Martin, sa saga ne se terminera pas comme la fiction de HBO.

Nous savons tous que Game of Thrones est basé sur les livres de George R.R. Martin, mais cela s’est avéré à une certaine période. Rappelons que l’auteur a arrêté d’écrire Dragon Dancejuste au moment Jon Snow meurt aux mains du Veille de nuit. Cela s’est produit en 2011, il était donc clair que les producteurs de la célèbre série HBO ne pouvaient pas attendre des années pour que George continue l’histoire, alors ils ont résolu cette situation en faisant revivre le personnage.

Tout sera différent

Récemment George R.R. Martin Il a déclaré au journal allemand Welt que la fin de ses livres ne serait pas un portrait de la catastrophe que nous avons vue sur le petit écran au printemps dernier: «Les gens connaissent une fin, pas la fin. Les créateurs de la série télévisée m’ont dépassé, ce que je n’avais pas réussi. Je fais toujours ce que je fais depuis des siècles: j’essaie de terminer d’abord le prochain livre Winds of Winter puis le roman de suivi A Dream of Spring. »

Depuis que Game of Thrones Il a terminé, l’auteur a été très sincère sur les différences à venir entre sa dernière paire de livres et la série pleurée HBO. De plus, à certaines occasions, il a été très sincère et a révélé que le programme n’était pas complètement fidèle aux livres, mais bien au contraire. En outre, il a également déclaré que la fiction allait se terminer avec trois films au cinéma.

Journaliste Fan du monde des séries et des films. Je consacre beaucoup de mon temps aux super-héros et aux films classiques des années 80.