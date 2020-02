La fin de la cupidité met en perspective la satire de Steve Coogan – HITC

Les crédits finaux de Greed étaient différents lors de la première projection test.

La cupidité vous laissera furieux par ses crédits de fin.

Ce sera peut-être pour plus de raisons que peut-être évident…

Quelle année pour le cinéma jusqu’à présent! Dans les cinémas britanniques, nous avons souvent tendance à obtenir un certain nombre d’excellentes sorties un peu plus tard que prévu.

Néanmoins, c’est quand même génial de pouvoir y plonger tôt ou tard. Jusqu’à présent cette année, nous avons eu des faits saillants tels que Uncut Gems, The Lighthouse, 1917, The Gentlemen, Waves et le Best Parasite gagnant la photo. Il est bon de voir des films très attendus arriver au début de l’année, l’un d’eux étant Greed de Michael Winterbottom.

Le cinéaste qui nous a donné 24 heures Party People, The Trip, A Mighty Heart et plus est de retour avec un casting étoilé mettant en vedette Steve Coogan au centre de la scène en tant que magnat de la mode Richard McCreadie aux côtés d’Isla Fisher (Nocturnal Animals), Asa Butterfield (Sex Education ) et David Mitchell (Peep Show).

Cela a généré toute une discussion, en particulier en ce qui concerne les crédits de fin.

Crédits de fin d’avidité

Si vous voyez la cupidité, assurez-vous de garder votre attention sur l’écran dès que l’histoire se termine.

Le film raconte l’histoire d’un homme dévoré par la cupidité et son ascension au sommet au détriment des autres. L’un des fils narratifs du film concerne directement la cause et l’effet entre son mépris des travailleurs et leur destin catastrophique.

Il y touche tout au long, mais au final, le film y répond directement en utilisant des statistiques choquantes sur les salaires incroyablement bas que les travailleurs gagnent en fabriquant les vêtements que nous portons, tout en soulignant que la majorité de ceux qui sont payés si bas sont des femmes. Il attire également l’attention sur la part de la richesse mondiale détenue par quelques-uns par rapport aux plus pauvres.

C’est une note efficace pour terminer, aidée par l’accompagnement approprié de “Money, Money, Money” d’ABBA sur les visuels.

Greed: Fin des controverses sur les statistiques des crédits

Bien que ce soit une façon appropriée de mettre fin à la, c’était à l’origine un peu différent.

Selon The Guardian, Greed s’est initialement terminé par des statistiques plus précises décrivant: «… comment les travailleurs au Myanmar et au Bangladesh gagnent 3,60 $ et 2,84 $ par jour en confectionnant des vêtements pour les grandes marques britanniques, tandis que le propriétaire de H&M, Stefan Persson, vaut environ 18 milliards de dollars et celui de Zara. propriétaire, Amancio Ortega, 67 milliards de dollars. “

Ces détails ont été présentés pour tester des audiences d’écran qui ont réagi positivement.

Cependant, Laine Kline – directrice de Sony Pictures International – n’était pas trop convaincue. Le réalisateur a révélé: «Il [Laine] était comme: peu m’importe, c’est le morceau le plus populaire. Nous n’allons pas mentionner les marques individuelles dans ces cartes ou les milliardaires individuels. Parce que nous sommes inquiets des dommages potentiels aux relations d’entreprise de Sony avec ces marques. »

Bien sûr, des cartes puissantes mais moins spécifiques ont finalement été ajoutées à la coupe théâtrale que nous avons aujourd’hui.

Opinion: l’ambition de la cupidité est sa chute

Il y a certainement des éléments à admirer au sujet de la cupidité de Michael Winterbottom.

Premièrement, Steve Coogan livre une grande performance en tête, fournissant au film la grande majorité de ses rires. Les génériques de fin et de fin du film (comme discuté) semblent pertinents, mais dans l’ensemble, c’est un film qui vise peut-être trop.

Il fonctionne comme une comédie et une satire sur les riches, mais veut également faire face à la crise rencontrée par les réfugiés syriens ainsi que le traitement des animaux et des travailleurs d’usine, etc. Il le fait tout en s’efforçant de peindre un portrait complet d’un magnat de son adolescents pour présenter et raconter une histoire bizarre sur la planification d’une grande fête.

En s’attaquant à tant de grandes idées et de problèmes importants en un temps d’exécution assez bref, il n’y a tout simplement pas assez de temps ou de se concentrer sur l’un d’entre eux pour résonner pleinement … pour le dire simplement, il n’égratigne jamais tout à fait la surface et peut vous laisser un sentiment assez insatisfait.

