La fin de la saison 10 de Walking Dead retardée en raison de COVID-19

Il faudra plus de temps que prévu pour The Walking Dead pour terminer sa dixième saison, car la finale de la saison sera retardée grâce au coronavirus. AMC a confirmé à TV Line que le 16e épisode doit être repoussé et sera diffusé comme un épisode spécial, car la post-production n’a pas pu être achevée à temps.

“L’actualité n’a malheureusement pas permis de terminer la post-production de la finale de The Walking Dead Saison 10”, a déclaré un représentant d’AMC. “La saison en cours se terminera donc avec son 15e épisode le 5 avril. La finale prévue apparaîtra comme un épisode spécial plus tard dans l’année.”

Le retard est survenu peu de temps après que le réseau ait retardé la première de The Walking Dead: World Beyond de sa date de sortie le 12 avril à plus tard dans l’année.