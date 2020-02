La fin de Sonic The Hedgehog promet une suite plus précise pour les jeux vidéo

La fin de Sonic l’hérisson taquine une suite qui sera plus précise pour les jeux vidéo. Le film hybride en direct / CGI est originaire de Paramount alors qu’ils tentent de transformer l’emblématique speedster bleu de SEGA en une nouvelle franchise grand écran. Avec Ben Schwartz exprimant Sonic, le film suit le voyage du hérisson pour arrêter de fuir son passé et sauver la ville et les habitants de Green Hill du docteur Robotnik (Jim Carrey).

Même si Sonic the Hedgehog est un film familial conçu pour un public plus jeune, Sonic est devenu l’un des personnages de jeux vidéo les plus reconnaissables depuis ses débuts en 1991. En conséquence, il y a des fans de lui et de sa franchise de jeux qui voulait voir Sonic fidèlement adapté pour le film. C’est l’une des raisons pour lesquelles la conception initiale de Sonic a reçu tant de contrecoup et a incité la refonte qui est plus proche de ce à quoi les fans s’attendent à ce que le Blue Blur ressemble. Avec un meilleur design présenté dans Sonic the Hedgehog, la majorité du film suit Sonic et Tom Wachowski (James Marsden) voyageant à San Francisco pour récupérer les anneaux de Sonic – qui ont le pouvoir de la téléportation – avant que Robotnik puisse capturer le hérisson.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

En relation: Sonic the Hedgehog Cast & Guide du personnage

Cette histoire de voyage sur la route mène à une fin pleine d’action remplie de poursuites super rapides et de Sonic déterminant où il veut passer la prochaine partie de sa vie. Mais, la scène de fin et post-crédits de Sonic the Hedgehog a mis en place une suite, juste au cas où le film ferait assez bien pour lancer une franchise. Paramount n’a pas encore annoncé qu’un autre film viendra, mais les derniers moments du premier film montrent comment Sonic the Hedgehog 2 pourrait être plus précis dans les jeux vidéo.

Comment le film de Sonic The Hedgehog se termine

Une fois que Sonic, Tom et sa femme Maddie (Tika Sumpter) sont arrivés à San Francisco, il ne leur faut pas longtemps pour récupérer les bagues de Sonic. Depuis qu’il a été découvert et met en danger la vie de ses proches, Sonic prévoit de quitter la Terre et de passer le prochain chapitre de sa vie dans Mushroom Hill Zone. Avant de faire ce voyage, le Dr Robotnik arrive et attaque. Sonic utilise l’un des anneaux pour transporter Tom et Maddie en sécurité à Green Hill, mais fait ensuite des courses de Robotnik dans le monde entier. Ils voyagent à travers la Chine, l’Égypte et quelques autres endroits avant que Sonic ne franchisse à peine un autre anneau et se retrouve également à Green Hill. La petite ville sert de cadre à la confrontation finale, où un Sonic suralimenté frappe Robotnik à travers un anneau jusqu’à Mushroom Hill Zone.

Après avoir sauvé la situation, la vie de Tom et Maddie commence à revenir à la normale et est visitée par des membres du gouvernement américain pour les remercier de ne pas avoir divulgué les détails de leur temps avec Sonic ou Robotnik. Ils disent au gouvernement qu’ils n’ont eu aucun contact avec le hérisson extraterrestre depuis cette nuit-là, mais ils couvrent plutôt Sonic. Tom et Maddie surprennent Sonic en transformant leur grenier en sa nouvelle maison pour qu’il n’ait plus à vivre dans un trou dans la forêt. Si la franchise Sonic the Hedgehog continue au-delà de ce point, une autre visite à Green Hill, au Minnesota, sera de mise.

En relation: La refonte de Sonic The Hedgehog pourrait ne pas être suffisante pour enregistrer le film du jeu vidéo

Le Dr Robotnik de Jim Carrey est piégé dans la zone de Mushroom Hill

Dans la majeure partie de Sonic the Hedgehog, le Dr Robotnik n’est pas tout à fait le même personnage que les fans des jeux s’attendent à. Le scientifique brillant mais fou n’a pas encore de plans de domination mondiale ou d’obsession des créatures, et est plutôt recruté par le gouvernement pour aider à trouver la cause de la panne d’électricité massive causée par Sonic. Ce n’est qu’après avoir rencontré Sonic et découvert le pouvoir illimité qui existe au sein de ses plumes que Robotnik s’efforce de vouloir que Sonic alimente ses machines et ses plans futurs. Et grâce à la révélation qu’il a quitté dans Mushroom Hill Zone, il peut être une version plus précise de lui-même dans une suite.

Dans cette seule séquence courte, Sonic the Hedgehog modifie l’apparence de Robotnik pour mieux correspondre à son homologue de jeu vidéo. Au lieu d’une tête pleine de cheveux et de moustache finement soignés, Robotnik a rasé son cuir chevelu et ses poils du visage sont devenus indisciplinés. C’est le Robotnik que les fans reconnaissent et il ne veut pas rester dans Mushroom Hill Zone pour toujours. Il a toujours l’une des puissantes plumes de Sonic et dit qu’il trouvera un moyen de quitter la planète avant Noël. Robotnik a même des liens avec Mushroom Hill Zone dans les jeux, car il y était stationné dans Sonic & Knuckles et développe une machine météorologique qui change rapidement le climat. Les changements fréquents auraient détruit Mushroom Hill Zone si Sonic et Knuckles ne l’avaient pas arrêté. Robotnik détruisant ou conquérant d’autres mondes pourrait être un scénario que Sonic the Hedgehog 2 pourrait explorer.

Tails vient à Green Hill pour obtenir Sonic

La dernière allusion que Sonic the Hedgehog offre est que le meilleur ami et acolyte de Sonic se joint à la fête. La scène post-crédits montre Tails émerger sur une falaise surplombant Green Hill depuis l’un des anneaux de téléportation. Il a un scanner qui tracerait le hérisson et dit qu’il espère qu’il n’est pas trop tard. Tails utilise ensuite ses deux queues pour voler en ville et recruter probablement Sonic pour l’aider dans une nouvelle aventure.

En relation: Explication de la scène des crédits de fin de Sonic The Hedgehog

Au fur et à mesure de l’évolution de la franchise de jeux vidéo Sonic, Tails est devenu le membre le plus reconnaissable du groupe d’amis de Sonic. Il a été introduit en 1992 dans Sonic the Hedgehog 2 et est depuis devenu un incontournable de la franchise. Ses débuts dans cette scène post-crédits indiquent qu’il sera également un personnage majeur dans une suite de film potentielle. Il peut encore y avoir un mystère en ce qui concerne l’intrigue ou sa relation avec Sonic, mais Tails sera à nouveau utilisé pour aider à faire évoluer l’histoire de Sonic dans une nouvelle forme de média.

Comment Sonic The Hedgehog 2 peut tenir sa promesse de fin

Un moyen que Sonic the Hedgehog 2 peut fournir sur ces taquineries est d’élargir le monde. Ce film a montré que Sonic a une carte des différents mondes qu’il peut visiter au-delà de la Terre, mais il ne montre qu’à peine la zone Mushroom Hill à la fin, tandis que la zone Green Hill originale figurait dans l’ouverture. Il y a tellement d’autres niveaux ou zones des jeux vidéo Sonic qui peuvent être introduits dans une suite, et aller dans ces différents mondes donnera littéralement à Sonic the Hedgehog 2 de nouveaux territoires à explorer qui sont uniques à cette franchise. Ces autres emplacements pourraient même donner à une suite la possibilité d’utiliser la vitesse de Sonic dans différents environnements et situations.

En plus de nouvelles zones, Sonic the Hedgehog 2 a également la possibilité d’introduire plus de cast de soutien de Sonic. Tails est le seul taquiné dans la scène post-crédits de Sonic, mais il peut être la porte d’entrée pour les autres. Tails et Sonic sont normalement amis avec Knuckles, donc l’Echidna rouge pourrait également figurer dans la suite. Pendant ce temps, Robotnik ayant une des plumes de Sonic et beaucoup de temps sur ses mains pourrait lui permettre de créer Shadow the Hedgehog – qui est créé par le grand-père de Robotnik dans les jeux – et jouer un rôle antagoniste dans la suite. Knuckles et Shadow ne doivent pas non plus être les seuls nouveaux ajouts, car Amy Rose le hérisson, Blaze the Cat, Rogue the Bat et d’autres pourraient également être inclus.

Avec toute la configuration effectuée dans Sonic l’hérissonÀ la fin, le potentiel pour une suite plus précise du jeu vidéo est clair. Il appartiendra à ceux qui sont impliqués dans un film de suivi potentiel de tenir cette promesse, mais la franchise est maintenant positionnée pour dépasser la vie de banlieue qui était présente à travers ce film. L’aventure de Sonic peut encore commencer à Green Hill avec les Wachowski, mais Robotnik étant laissé dans Mushroom Hill Zone et l’arrivée de Tails sur Terre indique des aventures plus grandes – et, espérons-le, meilleures – à l’avenir.

PLUS: À quoi s’attendre de Sonic the Hedgehog 2

La panne du costume de Batman: chaque révélation sur le costume de Robert Pattinson

A propos de l’auteur

Cooper Hood est un rédacteur de nouvelles et de reportages pour .. Il a rejoint . fin 2016 après un passage d’un an avec MCU Exchange, qui est venu après avoir développé son propre blog MCU. Il a terminé ses études collégiales en 2016 avec un baccalauréat en médias et communication publique, avec une mineure en production médiatique. L’amour de Cooper pour les films a commencé en regardant Toy Story et Lion King à répétition quand il était enfant, mais ce n’est qu’avec The Avengers qu’il s’est intéressé aux films et au processus de tournage, le conduisant à découvrir le monde du journalisme cinématographique. Chaque année, Cooper a hâte de voir les derniers superproductions de Marvel, DC et Star Wars, mais aime aussi la ruée vers le rattrapage des films Oscar vers la fin de l’année. Lorsqu’il n’écrit pas ou ne regarde pas les nouvelles sorties, Cooper est un obsédé du football fantastique et cherche à étendre sa collection Blu-Ray – parce que les médias physiques sont toujours roi! Suivez Cooper sur Twitter @MovieCooper.

En savoir plus sur Cooper Hood