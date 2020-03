La fin du monde était son commencement. Nouvelle bande-annonce et affiche pour «The Walking Dead: World Beyond»

La chaîne de télévision AMC a dévoilé une nouvelle bande-annonce et le pster officiel de sa nouvelle série originale, «The Walking Dead: World Beyond», dont la première dans notre pays et exclusivement le lundi 20 avril à 22h10, avec un double épisode.

«The Walking Dead: World Beyond» élargir l’univers de «The Walking Dead», plongeant dans une nouvelle histoire et mythologie qui suit les traces de la première génération née dans la civilisation survivante du monde post-apocalyptique. Produit par AMC Studios, l’aventure se déroulera sur 2 saisons, avec 10 épisodes par livraison.

Dans la série, deux sœurs abandonneront, avec deux amis, la sécurité et le confort de leur maison, afin d’entreprendre une recherche importante dans laquelle elles seront confrontées à d’énormes dangers, connus et inconnus, vivants et morts. Alors qu’ils sont persécutés à la fois par ceux qui veulent les protéger et par ceux qui souhaitent leur nuire, une histoire de maturité et de transformation va se développer dans un territoire hostile, qui mettra en échec tout ce que les protagonistes savent de leur propre monde et d’eux-mêmes.

Certains deviendront des héros. D’autres, en méchants. Mais tout le monde trouvera la vérité dont il a besoin.

Créé par Scott M. Gimple et showrunner Matt Negrete, «The Walking Dead: World Beyond» Il met en vedette Aliyah Royale, Alexa Mansour, Annet Mahendru, Nicolas Cantu, Hal Cumpston, Nico Tortorella et Julia Ormond.

Produite et distribuée par AMC Studios, la série présente la production exécutive de Gimple et Negrete, ainsi que Robert Kirkman, Gale Anne Hurd, David Alpert et Brian Bockrath.

