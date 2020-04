La fin du remake de Final Fantasy 7 ne peut pas être comprise sans l’original

Avertissement: ce qui suit contient SPOILERS for Final Fantasy 7 Remake.

Square Enix’s Final Fantasy 7 Remake attend des joueurs qu’ils jouent au jeu PlayStation original, car sa fin ne sera pas comprise par ceux qui ne l’ont jamais fait. En raison d’une grande histoire, la fin de Final Fantasy 7 Remake n’a presque aucun poids émotionnel pour les nouveaux joueurs, et d’autres problèmes d’histoire rendent la conclusion du remake complètement insatisfaisante pour les fans non FF7.

Bien que son titre suggère qu’il s’agit d’une réimagination complète de Final Fantasy 7 pour un public moderne, Final Fantasy 7 Remake est plus un redémarrage qu’un remake. Il ne couvre que la section d’ouverture du jeu original à Midgar, l’étendant à la durée d’un jeu complet, et la fin de Final Fantasy 7 Remake ouvre cette nouvelle série “Remake” pour potentiellement suivre un chemin post-Midgar différent.

Le problème pour les nouveaux joueurs est que la nouvelle fin de FF7 Remake est accompagnée d’un manque d’explication majeur, laissant probablement les nouveaux venus confus et frustrés. L’analyse suivante entrera dans spoilers complot complet, mais un aperçu sans spoiler de ce à quoi ressemble le jeu pour les nouveaux joueurs se trouve dans Screen Is Rant “FF7 Remake Good If You Never Played The Original?” fonctionnalité.

Tout au long de Final Fantasy 7 Remake, Cloud et l’équipage rencontrent des créatures fantômes appelées Whispers, qui sont finalement révélées comme des êtres chargés de garder les événements du jeu alignés sur le destin. Ici, “le destin” est supposé être les événements de Final Fantasy 7 original, donc l’intrigue de Final Fantasy 7 Remake devient extrêmement méta, les personnages principaux se battant essentiellement contre les attentes des fans. À la fin du jeu, les membres du groupe se battent et tuent le gigantesque chef des Whispers, les libérant de la volonté du destin et permettant à Final Fantasy 7 Remake Part 2 de se forger son propre chemin, si Square Enix le souhaite.

Ce récit méta-infusé est extrêmement cool dans son concept, mais les événements de l’original sont référencés en termes si vagues que la fin ne fonctionne vraiment que pour les fans établis. De brefs flashbacks sur le flash Final Fantasy 7 original devant les yeux des personnages sans aucun contexte réel, et cela implique que ces événements pourraient ne plus se jouer. Quelques scènes étendues de Zack Fair de FF7 montrent que son destin change apparemment, mais il n’a jamais été mentionné auparavant dans Remake, donc les nouveaux joueurs n’ont aucune idée de qui il est. Du point de vue d’un nouvel arrivant, c’est comme si le jeu disait: “Vous connaissez les questions que vous vous posez sur la suite de l’histoire? Eh bien, maintenant, les réponses à ces questions (que vous ne connaissiez pas) pourraient être différentes. ” Le pire, c’est que les personnages – autres qu’Aerith et Sephiroth, qui semblent avoir une vague idée de ce que l’avenir a eu une fois – ne savent pas vraiment ce qu’ils changent en combattant le destin, donc on a l’impression que l’histoire est destinée uniquement pour les fans de FF7 et leur parler directement, pas les personnages eux-mêmes.

La confusion des nouveaux joueurs s’étend également au-delà de la fin de la torsion de Remake. Presque toutes les questions posées par son histoire restent sans réponse. Certaines des questions sans réponse de FF7 Remake ont été introduites et expliquées plus tard dans l’original, mais ici, elles sont soulevées beaucoup plus tôt. Cela signifie qu’il est trop tôt pour montrer le résultat, et donc juste assez de détails sont donnés pour semer la confusion plutôt que l’intrigue. Par exemple, Cloud à un moment donné a un flashback sur Jenova, l’autre monde étant Shinra sous son quartier général. Juste après que le scientifique de Shinra Hojo a dit à Cloud qu’il n’était pas réellement un SOLDAT, Cloud appelle Jenova “mère”, s’évanouit, et attaque ensuite Sephiroth devant la fête et le tank de Jenova. Red 13 explique en quelques lignes de dialogue jetables et à main levée que Jenova est une extraterrestre étant Shinra récolte pour l’énergie, puis tout le monde passe comme si de rien n’était. Ils continuent de parler avec désinvolture de Jenova et Sephiroth, comme si quelqu’un avait une idée de ce qui se passe dans le monde.

Sephiroth lui-même est soumis à ce même manque d’explication, en particulier en ce qui concerne sa relation avec Cloud et les autres personnages. Un premier flashback est censé taquiner que Sephiroth a tué la mère de Cloud et brûlé sa ville natale, mais le dialogue de Sephiroth est si vague (principalement en raison de son utilisation du présent, en combinaison avec lui demandant à Cloud s’il peut “supporter de voir” [the planet] souffrent “) qu’il est peu probable que les joueurs obtiennent cela sans déjà savoir que cela s’est produit dans l’original. Un autre flash-back montre Tifa – inexplicablement dans une tenue de cow-boy maladroit – pleurant sur le corps de quelqu’un, disant qu’elle est” malade de cela “, et ramassant l’épée de Sephiroth. Les nouveaux joueurs espérant apprendre ce que cela signifie sont simplement montrés à nouveau plus tard, sans contexte supplémentaire.

Finalement, Aerith explique à Cloud (et aux joueurs): “Il n’y a pas de plus grande menace pour la planète que [Sephiroth]”, Mais on ne sait pas exactement quel est son plan, d’où il vient, ni pourquoi il est si dangereux. Sephiroth était une énigme dans le jeu original, mais il n’est apparu que beaucoup plus tard, ce qui donne plus de temps à l’histoire pour se développer Dans Remake, il apparaît tôt et souvent, et les nouveaux joueurs sont juste censés le reconnaître comme le méchant du jeu sans autre raison que c’est l’un des méchants les plus emblématiques du jeu.

La fin de la torsion et d’autres nouveaux éléments de l’intrigue de Final Fantasy 7 Remake pourraient ajouter de l’intrigue aux fans de longue date, mais parce que Remake n’explique pas correctement les éléments de l’histoire originale, les nouveaux morceaux ne font qu’ajouter plus de confusion aux nouveaux joueurs. Final Fantasy 7 Remake ressemble au premier épisode d’un anime – avec des tonnes de déclarations vagues, de noms propres et de configurations mystères – mais il dure 30 heures, et le prochain épisode n’arrivera que dans des années. Il n’est tout simplement pas destiné à être joué sans jouer d’abord l’original, malgré le fait que Square Enix le commercialise comme s’il pouvait être apprécié par n’importe qui. Ce n’est pas un remake dans le but de rendre les graphismes et le gameplay datés du jeu original digestibles pour le public moderne: c’est un remake d’être un remake de Final Fantasy 7, ce qui signifie que le jeu original est essentiel pour en profiter.

