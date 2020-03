La fin est déjà écrite. Ou non. AXN présente la troisième saison de ‘Mr. Mercedes »

La fin de «Monsieur Mercedes » Il est déjà écrit et vous ne pouvez le voir que dans AXN Now!

AXN a annoncé que ce mercredi 1er avril sera diffusée dans notre pays la troisième saison de «Monsieur Mercedes », la curieuse série télévisée inspirée de la trilogie de romans écrits par Stephen King autour de Bill Hodges, un personnage qui incarne un merveilleux Brendan Gleeson: un policier dont la société moderne et le passé ne permettent pas de profiter de sa retraite.

Après s’être inspiré de «Mr. Mercedes ‘pour ses deux premières saisons, cette nouvelle saison se concentrera principalement sur les événements relatés dans’ Qui perd paie ‘, le deuxième livre écrit par l’auteur nord-américain qui, comme le Castle Rock de Hulu, parraine le projet en tant que producteur exécutif.

Un total de dix nouveaux épisodes, d’une durée d’une heure chacun, mettant en vedette Jack Bender (‘Lost’) comme réalisateur de la plupart d’entre eux, et David E. Kelley (‘Big Little Lies’) comme scénariste en chef et showrunner.

Cette troisième saison commence avec le vol et le meurtre de l’auteur culte John Rothstein aux mains de deux survivants du massacre de M. Mercedes en ligne au bureau du chômage. Après cet événement, ils ont été traumatisés et marginalisés …

L’un des assassins décède lors de l’assaut, mais l’autre, Morris Bellamy, s’échappe avec l’argent et plusieurs Moleskine, qui contiennent les manuscrits non écrits de Rothstein évalués à des millions de dollars. Cependant, dans son vol, Morris a eu un accident et, alors qu’il était transféré à l’hôpital, un adolescent qui passait par là, Pete Saubers, dont le père a également été blessé dans l’attaque de M. Mercedes, trouve l’argent et les manuscrits. .

Hodges est très affecté par la mort de Rothstein, car il était l’un de ses auteurs de référence lorsqu’il était adolescent, alors il décide de s’impliquer personnellement dans l’affaire et de découvrir, par tous les moyens, qui est responsable …

Sorti entre septembre et octobre 2019 aux États-Unis, AXN le proposera en première mondiale dans notre pays ce mercredi 1er avril via AXN Now, le service de streaming disponible via les plateformes de vidéo à la demande Movistar +. , Vodafone, Orange et SKY.

Mentionnez que même si AXN le considère comme s’il s’agissait de la dernière saison de la série, c’est quelque chose qui n’est pas encore confirmé. La vérité est qu’au début de 2020, AT&T a annoncé la fermeture d’Audience Network dans le cadre de sa stratégie visant à concentrer ses efforts sur HBO Max, la future plate-forme de streaming de WarnerMedia qui, si rien n’a changé, devrait voir le jour ce mois-ci. Mai (au moins aux États-Unis).

Cette réorganisation a affecté les productions originales de la chaîne telles que «Loudermilk», «Condor», «T, moi et elle» ou posséder «Monsieur Mercedes », actuellement dans une sorte de limbes avec un avenir incertain dont personne ne semble rien savoir, y compris ses différents managers.

Cependant, étant donné la nécessité d’un contenu original, il n’est pas du tout exclu qu’AT & T décide de continuer la série via HBO Max et de produire une quatrième saison inspirée de “ End of Guard ”, le troisième et dernier roman écrit par Stephen King autour de Bill Hodges sera la fin de son aventure télévisuelle.

Enfin, rappelez-vous que, dans l’intervalle, David E. Kelley et Jack Bender susmentionnés travaillent pour Spyglass Entertainment dans l’adaptation télévisuelle de ‘L’Institut’, un autre roman de Stephen King.

