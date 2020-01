La fin impressionnante de Terminator 3 a été presque ruinée par le studio

Terminator 3: Rise of the Machines«la fin a été presque abandonnée par le studio. Aimez ou détestez le troisième opus de la série Terminator, il est généralement admis par beaucoup que le film a eu une finale fantastique. Bien que, avec la plupart des séries, il ne soit plus canon, on peut au moins reconnaître l’importance du troisième acte de ce film à l’époque. Jusque-là, la franchise avait pris l’habitude de laisser les bons gars gagner à la fin, battant toujours Skynet avant de pouvoir détruire le monde humain. Cependant, dans ce cas, ce serait loin d’être le cas: le Jour du Jugement avait finalement frappé les héros et le reste de la Terre dans une note puissante pour la série.

Jusqu’à ce stade de la série Terminator, les méchants avaient toujours obtenu leur comeuppance entre les mains de Sarah Connor, John Connor, Kyle Reese et du T-800 de telle manière que la fin du film ressemblait vraiment à la finale. La crise a été évitée et le monde a été sauvé avant que les crédits ne roulent. Dans ce scénario, cependant, les protagonistes perdraient de la manière ultime, ouvrant la voie à Skynet pour détruire l’humanité, comme cela avait été suggéré dans les films précédents. C’était une conclusion sombre, et pourtant c’était pour le bien de la franchise dans son ensemble, ainsi que pour le film en question.

Connexes: Terminator Movie Future After Dark Fate Bomb

Pourtant, cette fin a été presque rejetée, et à son tour ruinée, par les pouvoirs en place. Certes, le public ainsi que les studios de cinéma ont en commun qu’ils veulent tous les deux la meilleure version d’un film pour voir le grand écran. Heureusement, dans ce cas, le bon appel a été fait des deux côtés. Si cette fin sinistre avait suscité une réaction négative de la part des auditoires de test, il y avait eu une autre fin, moins risquée et bien plus fade, alternée sur le brûleur juste au cas où. Pour plus de raisons que cela, c’est une bonne chose que ce ne soit pas celui que le studio ait choisi pour compléter la trilogie Terminator originale.

Terminator 3: Rise of the Machines a l’une des terminaisons les plus solides par rapport à ses homologues de la franchise. Dans leur tentative de vaincre Skynet une fois pour toutes, John Connor et Kate Brewster sont arrivés à Crystal Peak. Pensé être le noyau de Skynet, on pensait que c’était là que les deux pouvaient l’arrêter et le jour du jugement. Bien que le T-101 (qui ressemble également beaucoup au T-800) soit capable de vaincre le T-X, les héros n’ont pas autant de succès à grande échelle. Cependant, John et Kate ne savaient pas que Skynet n’avait pas de noyau et avaient déjà envoyé des armes nucléaires à travers le monde. Ainsi, ils n’ont pas pu arrêter l’apocalypse et se sont retrouvés avec un sort incertain alors qu’ils se préparaient au pire à l’intérieur d’un abri anti-retombées nucléaires.

Cette fin sombre a fait quelque chose de nouveau avec la série, donnant enfin aux téléspectateurs un regard sur le jugement dernier et permettant aux héros de la série de perdre. Le film a laissé la série dans son ensemble sur un cliffhanger, John et Kate étant partis pour accepter leur sombre destin alors que le monde s’écroulait littéralement autour d’eux. Ils ont tous deux survécu bien sûr, mais Skynet a finalement gagné et contrôlait totalement ce qui restait. Bien que cela ne prévoie pas le plus heureux des scénarios pour terminer le film, c’est sans doute la finale la plus importante de la série Terminator.

En permettant enfin au jugement dernier de se produire, la série a pu aller pratiquement où elle voulait à partir de ce moment. Non seulement cela, mais l’intérêt pour la franchise ne pouvait que croître, car les spéculations sur la destination des futurs films domineraient l’esprit des fans. L’histoire de John Connor pourrait continuer car il était encore en vie; cependant, il pourrait maintenant approfondir son rôle dans la résistance humaine. À l’inverse de ce qui s’est passé avec le film de suivi, Terminator: Salvation, l’événement du jour du jugement a insufflé une nouvelle vie à la série tout en donnant à ce film un aspect différent.

Si le studio avait poussé à la fin alternative, la finale de Terminator 3: Rise of the Machines aurait pu être terrible. Non seulement du point de vue du film en soi, mais aussi de la façon dont la série aurait pu avancer à partir de là. Selon le scénariste John Brancato, la décision de finalement montrer Judgment Day dans l’acte final “justifiait l’existence du film” et ne pas le faire ferait apparaître le film “sûr, attendu” ou “peint par des chiffres”. C’était une balle dans le bras que la franchise Terminator, si souvent référencée dans la culture populaire, aurait besoin de vivre; cependant, le studio hésitait beaucoup plus à laisser cette fin s’envoler.

Connexes: tous les modèles de terminaisons, classés par puissance

En cas de mauvaise réaction des projections de tests ou de refoulement des cadres du studio, le réalisateur Johnathan Mostow a tourné une scène supplémentaire impliquant un modèle Terminator T-850 arrivant à l’intérieur du bunker nucléaire avec John et Kate afin d’éviter le jugement dernier au plus tard. moment. Cette fin alternative et plus sûre était une contre-mesure d’urgence au cas où la fin prévue ne résonnerait pas auprès du public, ainsi que de ceux qui paient pour le film à réaliser.

Une fin comme celle-ci aurait remis la franchise au statu quo de telle sorte qu’il n’aurait été que plus difficile de justifier pourquoi Terminator 3: Rise of the Machines a été créé en premier lieu. Bien sûr, cela a aidé à poursuivre l’histoire transmise par les deux premiers films, mais Terminator 3 avait besoin de quelque chose de différent pour contribuer au récit global de la franchise. Sans la finale choc, il aurait semblé générique, apparaissant plus comme un épilogue plutôt qu’une véritable suite qui a déplacé la franchise sur un nouveau territoire.

De plus, la fin alternative filmée pour Terminator 3 aurait annulé toute raison de poursuivre la franchise. Dans une série où la fatigue de la franchise est devenue très apparente, la conclusion épique de Terminator 3: Rise of the Machines était non seulement un excellent moyen de redonner vie à la série, mais cela a donné à une suite par ailleurs décente des reflets bien nécessaires.

Plus: Transformers vs Terminator: la bataille de l’année?