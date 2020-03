La fin originale de Arrow a inspiré Bruce Wayne à être Batman

La série Arrow touche à sa fin et elle aurait pu laisser un héritage beaucoup plus choquant s’ils avaient pu inclure Bruce Wayne / Batman.

Attention SPOILERS de la série The CW’s Arrow. Le producteur exécutif, Marc Guggenheim, a révélé ce qu’il avait initialement prévu pour la fin du spectacle, et dans un monde parfait, cela aurait abouti à une apparition de Bruce Wayne devient Batman.

L’histoire de Oliver Queende Stephen Amell, s’est terminé par le crossover épique intitulé Crise sur des terres infinies. Là, lui et son autre version appelée sont morts. Le spectre, sauvant ses camarades héros la première fois et le Multivers entier la deuxième fois quand il a créé Earth-Prime.

C’était un adieu au plus fort de la série Le CWMais le producteur exécutif d’Arrow Marc Guggenheim a tous deux révélé sa “conception originale” pour le dernier épisode de l’émission.

“J’avais un fantasme qu’Oliver Queen mourrait, et il finirait par une sorte de nouvelles diffusant sur son héritage et qu’il deviendrait une voix off, et ensuite vous iriez sur ce toit dans une autre ville et nous pourrions voir un voyou ou un méchant ayant été frappé hors écran. Et cette paire de bottes noires tomberait juste devant lui, et il y aurait un battement de cape, et la voix off dirait quelque chose comme “Oliver Queen a inspiré une toute nouvelle génération de justiciers”. L’implication, bien sûr, est que cela a inspiré Bruce Wayne à être Batman. “

Cette fin actuellement n’aurait pas fonctionné.

Ouais Flèche Ça aurait été un spectacle unique sans tous ceux croisements avec des séries comme Le flash ou SupergirlCe type de fin aurait très bien fonctionné (similaire à ce que nous avons vu à Gotham, par exemple). Cependant, ils ont fait plusieurs références à Bruce Wayne et Batman. Ils misent également sur BatwomanIl n’y a donc aucun moyen que les choses se soient développées de cette façon.

Une fin comme celle-ci avait le potentiel d’être quelque chose de vraiment spécial, et sachant que le temps d’Oliver Queen comme Arrow avait amené un justicier comme Batman à Gotham City semble être une bonne décision. Mais ce qui est clair, c’est que l’origine de Bruce Wayne dans DC Comics Pas du tout, alors peut-être que les fans n’auraient pas aimé ça.

Partager



David larrad

Il a étudié la production audiovisuelle d’émissions et de télévision à la Fondation pour l’éducation audiovisuelle. Il a complété une maîtrise en design graphique et 3D.