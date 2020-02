La fin originale de Fright Night était très différente

Tom Holland’s Nuit d’effroi est l’un des films d’horreur les plus appréciés des années 80, mais la réception aurait pu être différente si le film avait suivi sa fin originale.

Tom Holland est toujours un nom important dans l’horreur, mais pendant les années 1980, il était une marchandise particulièrement chaude et derrière des propriétés comme Child’s Play, Psycho II et bien sûr Fright Night. Tom Holland a un certain style pour tous ses films, mais Fright Night se sent le plus accompli à bien des égards. Le film mélange merveilleusement les genres et présente une histoire folle sur les vampires à la fois gigantesques et domestiques. Charley Brewster (William Ragsdale) et Peter Vincent (Roddy McDowall) font une paire de tueurs de vampires différent car les deux trouvent que leurs films d’horreur préférés sont en réalité une réalité.

Fright Night fonctionne si bien parce que les personnages semblent réels, la comédie est authentique et, par-dessus tout, c’est en fait un film de vampire effrayant. Le film s’est forgé une réputation depuis sa sortie et a conduit à la sortie d’une suite et d’un remake en 2011, mais ils ont tous semblé manquer le cœur et la comédie qui ont contribué au succès du film original. Fright Night a changé à bien des égards au cours de sa production et il est possible que le film ait été reçu différemment si Holland était resté avec la fin de son script original.

La fin originale de Fright Night a fait de Peter Vincent un vampire

La fin originale du scénario de Fright Night de Tom Holland se joue largement jusqu’à la scène finale du film lorsque Charley et Amy regardent ensemble “Fright Night” de Peter Vincent. Au cours de l’émission de Vincent, il se transforme en vampire en raillant le public de savoir à quoi ressemble un vampire. Il appelle également spécifiquement Charley, ce qui fait encore plus peur au garçon. Il convient de souligner que dans cette version, la terreur de Charley alors qu’Amy et lui regardent le programme de Peter Vincent est la dernière chose qui se passe et il n’y a pas de taquinerie où “Evil Ed” est toujours un vampire et espionne Charley et Amy. Il semble que la fin où Vincent est un vampire ait peut-être été plus efficace, mais l’idée qu’il soit maintenant un antagoniste de Charley ne semble pas juste.

Le lien entre Brewster et Vincent est l’une des meilleures parties du film et le fait qu’il doive apprendre à coexister avec lui en tant que vampire pourrait être un angle intéressant, mais il semble que la fin originale de Holland les aurait mis en désaccord dans une suite . Holland a transformé Fright Night en un processus hautement collaboratif avec ses acteurs, ce qui a conduit à de nombreux changements de script en cours de route, dont l’un se termine une fois que McDowall a changé davantage l’arc de personnage de Peter Vincent, et n’a pas aimé l’angle.

Cette fin originale brouille également l’importance de Jerry, le vampire principal, et remet beaucoup plus en question, comme le statut de vampire d’Amy ou s’il y a un autre vampire principal là-bas. La direction finale où “Evil Ed” est l’antagoniste improbable n’est pas vraiment un pivot de la vision originale de Holland, mais elle semble toujours un peu plus logique, et donne une Nuit d’effroi suite plus d’espace pour grandir.

