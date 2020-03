La fin réelle du dernier maître de l’air est trop mature

Le quinzième anniversaire est l’occasion de célébrer Avatar: le dernier maître de l’air et sa finale culminante, alors que l’héroïque Aang a vaincu le sombre Seigneur du Feu Ozai. Mais même les fans ne savent peut-être pas que ce n’était pas vraiment la fin pour Aang et les aventures du gang. Et l’appeler une «fin heureuse», c’est ignorer la vraie conclusion, réservée aux adultes, de la mission d’Aang.

Comme beaucoup le feront remarquer, The Legend of Korra continue l’histoire du monde Avatar – mais elle ne commence que des décennies plus tard, même après la mort d’Aang. L’histoire d’Aang est racontée non pas dans l’animation, mais dans une série de bandes dessinées qui suivent directement la série télévisée. En fait, le premier numéro reprend en réalité au milieu du dernier épisode. Voir le grand méchant méchant de The Last Airbender vaincre correspond certainement à la formule d’une conclusion “heureux pour toujours”. Mais le spectacle est trop intelligent pour laisser les héros se retirer aussi facilement. Après la défaite d’un grand mal, il reste encore des dégâts à réparer. Et dans les six – oui, SIX trilogies comiques qui suivent, la responsabilité d’Aang de maintenir la paix offre la vraie conclusion de l’histoire. Celui que les jeunes fans de la série n’étaient probablement pas prêts à comprendre.

CONNEXES: Avatar: le dernier roman préquel de maître de l’air raconte “ La montée de Kyoshi ”

Le premier roman graphique à continuer l’histoire arrive dans Avatar: The Last Airbender – The Promise, écrit par Gene Luen Yang (New Super-Man, American Born Chinese) avec les créateurs de la série Michael Dante DiMartino et Bryan Konietzko, et l’art de Gurihiru. Comme mentionné ci-dessus, l’histoire commence à la fin du dernier épisode de la série, montrant l’équipage célébrant la défaite du Seigneur du Feu, et mettant fin à cent ans de tyrannie. Ensemble, le groupe décide d’aider à mettre en œuvre le «Mouvement de restauration de la paix», pour restaurer l’harmonie dans le monde en faisant retirer la Nation du Feu des autres royaumes et retourner dans leur pays d’origine. Et cette décision est l’endroit où les choses commencent à devenir … lourdes.

Zuko demande à Aang de le tuer s’il devient mauvais

Ayant enfin affronté le mal de son père, Zuko demande à Aang de lui faire une promesse: qu’il acceptera de le tuer, s’il commence à se comporter comme son père. À partir de là, l’histoire éclate d’un an pour révéler que Zuko (maintenant Fire Lord) se retire du traité de paix … laissant Aang s’inquiéter qu’il pourrait avoir à tenir la promesse qu’il n’a jamais vraiment voulu faire. N’ayant même pas été en mesure de tuer Ozai et d’apprendre une toute nouvelle compétence pour épargner sa vie en supprimant les pouvoirs de flexion, l’idée de devoir réellement tuer son propre ami est aussi malvenue que les fans le supposeraient.

Aang se dirige vers une colonie de la Nation du Feu située dans la Nation de la Terre pour rencontrer Zuko face à face, et après qu’une scène de combat Airbender généralement impressionnante éclate, Katara désamorce la situation. C’est ici que les thèmes du «bien contre le mal» disparaissent, car Zuko révèle qu’il ne soutient plus le traité de paix … car il n’est plus sûr de savoir si c’est la bonne chose à faire. Alors que Zuko est venu au village pour forcer les citoyens de la Nation du Feu à se retirer, Zuko se rend compte que les maîtres du feu et les maîtres de la terre vivent maintenant ensemble. Malgré leur appartenance ethnique à la Nation du Feu, bon nombre de ces familles ont vécu dans les colonies toute leur vie. Cela a du sens, car une guerre s’étendant sur plus d’un siècle signifie que la plupart des colons de la Nation du feu sont nés, ont grandi et se sont enracinés dans la région. Ce n’était peut-être pas leur maison à leur arrivée, mais les gens qui partagent la terre se sont fait un nouveau monde.

Aang face aux dures vérités du colonialisme

Malheureusement, même ce compromis et ces progrès ne sont pas aussi simples ou «heureux» qu’il n’y paraît. Le gang traverse le village et voit comment les maîtres de la terre et les maîtres du métal se sont réunis pour faire des choses qui ne pourraient jamais être faites par eux-mêmes. Mais la réalité de l’invasion de la Nation du Feu signifie que des années de guerre ont laissé le pouvoir de la communauté pencher injustement vers les familles de la Nation du Feu. Cela laisse le gang, comme Zuko, face à un problème sans réponse facile. Manipulé de manière incorrecte, le monde reste vacillant au bord d’une guerre renouvelée tirée sur les mêmes vieilles lignes.

Connexes: 20 détails fous derrière la création d’Avatar: le dernier maître de l’air

Si les colons de la Nation du Feu ne partent pas comme promis, la révolte pourrait éclater et une nouvelle guerre pourrait éclater. Mais imposer le traité aux colons serait injuste pour les maîtres du feu qui connaissent ces colonies comme leur maison. En dépit d’être une incarnation de toutes les nations et de tous les maîtres de l’harmonie, Avatar Aang ne sait absolument pas comment la paix est censée fonctionner, si les maîtres de la paix ne se séparent pas de leurs propres nations. Ironiquement, Zuko devient le personnage le plus empathique en conséquence. L’équipe doit trouver un dilemme impossible, mais réaliste. D’un côté, il y a la liberté que les gens attendent depuis un siècle avant d’être accordée. De l’autre, un groupe de familles tout aussi innocentes qui doivent maintenant être forcées de quitter leur domicile, en raison des atrocités commises par leurs ancêtres.

Les spectacles de fin réelle d’Avatar … la paix ne vient jamais

Bien que The Last Airbender traite de la tragédie et de la tristesse, une série commercialisée principalement pour les enfants ne devrait pas traiter quelque chose d’aussi douloureux, politique ou insoluble que les réalités raciales, sociales et morales de l’invasion, de l’occupation et de la guerre. Le gang Aang a passé des années à libérer le monde de la tyrannie d’Ozai. Mais maintenant qu’ils sont aux commandes, ils doivent faire face aux problèmes complexes laissés pour compte. La colonisation, ses effets et l’immigration deviennent tous des thèmes majeurs des romans graphiques, laissant à Aang des décisions à prendre qui sont beaucoup moins en noir et blanc que d’entraîner et de vaincre le méchant.

C’est maintenant Aang et son traité de paix qui déchirent les familles, tandis que Zuko est le sympathique champion du petit peuple piétiné par la diplomatie. Plutôt que de fonder un conflit sur une source centrale de mal, il découle du résultat de leur propre triomphe – montrant vraiment pourquoi l’Avatar est une chaîne d’être si nécessaire et sans fin. Tout comme la paix change et évolue avec le temps, il en va de même pour la Avatar. Peut-être que c’est une fin que les téléspectateurs ont intérêt à comprendre une fois qu’ils sont prêts.

PLUS: Avatar: 5 façons dont l’adaptation de Netflix pourrait être meilleure que l’original

The Witcher revient dans une nouvelle aventure de massacre de monstres