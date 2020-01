La fin surprise par un gros camée

Crise dans des terres infinies, le crossover ambitieux qui unit les personnages de DC dans Le CW, a pris fin hier. Dans le dernier épisode, un camée incroyable a été réalisé. Attention, il y a des spoilers!



Après une longue série d’épisodes, Crise dans des terres infinies hier a publié son dernier chapitre. Ce crossover ambitieux qui a uni les personnages de la série de Le CW, a surpris les téléspectateurs avec un caméo surprenant et inattendu qui est rapidement devenu une tendance mondiale sur Twitter.

Crise dans des terres infinies Il avait déjà eu de grandes surprises, comme l’apparition de Tom Welling de Smallville comme Superman ou confirmez que Lucifer Il fait partie du Arrowverse. Mais sans aucun doute, Le quatrième épisode a sauvé un grand moment que les fans attendaient depuis longtemps.

Un camée incroyable

Les fans de films et séries de DC ils le voulaient Flash de Grant gustin et celle de Ezra Miller Ils se rencontreraient. Face à ce désir, Marc Guggenheim, showrunner de l’événement, il n’avait pas de meilleure idée que de la réaliser.

Dans le dernier épisode de Crisis in Infinite Lands, Barry a une conversation avec Oliver Queen dans laquelle il donne les clés pour rencontrer ses amis et ainsi être en mesure de mettre fin à la menace qui les menace. Allen arrive en courant chez Star Labs et entend soudain une voix: le flash d’Ezra Miller est devant lui.

🚨 SPOILER 🚨 Flash de Grant Gustin et Flash d’Ezra Miller se sont rencontrés à #CrisisOnInfiniteEarths 😱 Ils viennent de connecter des séries et des films! 😍 TREMENDING! 😀 pic.twitter.com/jmhdFEqAsu

– Avenging World (@IniciativaV) 15 janvier 2020

Il est confus par la situation et demande à Grant Gustin s’il est un fan qui fait du cosplay et s’il veut un selfie. En lui disant qu’il est Flash, l’acteur de Justice League est surpris, ce qui implique qu’il adoptera ce nom comme le sien. Après avoir flatté mutuellement les costumes qu’ils portent, Gustin se rend compte que son homologue ne sait rien de la crise qu’ils traversent. Miller finit par disparaître en commentant qu’il avait dit à Victor que c’était possible, se référant à son partenaire Victor Stone / Cyborg dans le film.

