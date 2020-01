La foi d’un chanteur. Bande-annonce “Je crois toujours”

Lionsgate a publié le ‘Je crois toujours‘, biopic musical réalisé par Andrew Erwin et Jon Erwin et inspiré de la romance entre le chanteur Jeremy Camp et sa première épouse Melissa Henning. Ces rôles sont joués par K.J. Apa et Britt Robertson, qui étaient déjà d’accord sur le film de 2017 réalisé par Lasse Hallstrm, “ Votre meilleur ami ”.

Le film suit l’histoire de Jeremy Camp (Apa), un chanteur / compositeur nominé aux Grammy avec plus de 5 millions d’albums vendus. Le voyage d’amour et de perte de Jeremy montre qu’il y a toujours de l’espoir au milieu de la tragédie et que la foi éprouvée est la seule foi qui mérite d’être partagée.

Aux côtés d’Apa et Robertson, le film met en vedette la country star Shania Twain dans le rôle de Terry Camp, Gary Sinise dans le rôle de Tom Camp, Melissa Roxburgh dans le rôle de Heather Henning, Abigail Cowen dans le rôle d’Adrienne Camp et de Nathan Parsons.

Produit par Kevin Downes, Jon Erwin et Andrew Erwin (les deux derniers auteurs également du scénario), le film est sorti en salles aux États-Unis le 20 mars 2020.

Ceci et d’autres trilers peuvent les trouver sur notre chaîne Dailymotion,

ou dans la section de Bandes-annonces et vidéos du web.

Cliquez ici pour le regarder sur YouTube