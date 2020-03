La franchise de films Phantasm, classée du pire au meilleur

Voici un classement des Fantasme franchise du pire au meilleur. Bien que le Tall Man ne soit pas aussi emblématique que Michael Myers d’Halloween ou Freddy d’A Nightmare On Elm Street, il est toujours un favori de l’horreur. Le réalisateur Don Coscarelli a littéralement imaginé la série, inspirée d’un cauchemar où il était poursuivi par une sphère volante. Le Phantasm original était un conte onirique à petit budget sur un adolescent faisant équipe avec son grand frère – et leur ami de la crème glacée, Reggie – pour abattre le méchant morticien The Tall Man.

Angus Scrimm a joué l’imposant Tall Man et a apporté une menace unique à l’être incassable. La franchise Phantasm a été produite principalement en dehors du système de studio, et ce qu’ils manquent de budget ou de polissage, ils ont plus que compensé avec imagination et plaisir. J.J. Abrams est également un grand fan de la première entrée, avec le design chromé de Captain Phasma (Gwendoline Christie) de Star Wars: The Force Awakens inspiré par les célèbres sphères volantes du film.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

Connexes: Michael Myers contre Jason Voorhees: qui gagnerait dans un combat?

La franchise Phantasm s’est déroulée de 1979 à 2016, alors classons cette série culte culte du pire au meilleur.

5. Phantasm: Ravager

Pendant un certain temps après le quatrième film, il semblait que Phantasm: Ravager ne se produirait pas. Un scénario ambitieux et apocalyptique pour une cinquième entrée intitulée Phantasm’s End écrit par Roger Avary (Silent Hill) n’a pas pu obtenir de financement et il a persisté dans l’enfer du développement. Don Coscarelli a ensuite remis les rênes au réalisateur David Hartman pour le cinquième film, qui a commencé sa vie comme une série de courts métrages en ligne.

Malheureusement, Phantasm: Ravager est un gâchis. Reggie Bannister tient toujours les choses ensemble en tant que Reggie, mais cela ressemble à un film de fan budgétisé légèrement plus grand, chargé d’effets visuels médiocres, d’action faible et d’une confrontation insatisfaisante. La mauvaise santé d’Angus Scrimm a malheureusement limité son apparence de grand homme. Ravager a au moins donné une fin correcte à la série, même si ce n’était pas tout à fait ce que les fans espéraient.

4. Phantasm III: Lord Of The Dead

Phantasm III: Lord Of The Dead a été le premier de la série à passer directement à la vidéo et a présenté le retour d’A. Michael Baldwin en tant que Mike, après que le studio l’ait remplacé par James LaGros (Point Break) pour le deuxième film.

Phantasm III se penche sur l’aspect horreur-comédie du second, avec Reggie essentiellement promu à la tête de la série. C’est une aventure amusante mais beaucoup d’humour maladroit tombe à plat, ce n’est jamais particulièrement effrayant et le nouvel acolyte de Reggie est assez irritant. Il a cependant présenté Rocky de Gloria Lynne Henry, qui est devenu un personnage préféré des fans.

Connexes: les collaborations Jet Li / Jason Statham classées du pire au meilleur

3. Phantasm IV: Oblivion

Phantasm IV: Oblivion a été tourné avec un petit budget de 650 000 $ et a réutilisé de nombreux accessoires des entrées précédentes pour réduire les coûts. Il a également recyclé des images inédites tournées pour l’original qui n’a jamais été utilisé et fournit une histoire d’origine pour The Tall Man. Le rythme peut parfois ralentir, mais Oblivion parvient à reprendre certaines des qualités rêveuses et surréalistes du premier film qui manquaient dans d’autres entrées et les acteurs font tous du bon travail.

2. Phantasm II

Phantasm II est le budget le plus élevé des suites et était la tentative d’Universal de faire de The Tall Man une icône d’horreur. Cela a abouti à l’étrangeté atténuée et a vu Mike et Reggie prendre la route pour chasser le méchant et ses serviteurs. Phantasm II est similaire à Evil Dead II, mélangeant horreur et action et introduisant des tropes de série comme le fusil à quatre coups de Reggie. Bien que le ton soit complètement différent du premier Phantasm, la suite est très amusante.

1. Fantasme

Phantasm suit un jeune garçon alors qu’il découvre le sombre secret de son cimetière local, qui dégénère en un cauchemar bizarre. Le classique de l’horreur de 1979 de Don Coscarelli est chargé de visuels surréalistes et d’une partition et d’une atmosphère effrayantes, et bien que le jeu et le dialogue puissent être un peu rudes, ils ne le font pas glisser. De The Tall Man lui-même aux sphères flottantes et à la fin du choc, il n’y a tout simplement rien d’autre comme Fantasme.

Suivant: L’origine et les pouvoirs de l’homme grand de Phantasm expliqués

Star Wars: Clone Wars change la signification de la scène séparatiste de l’attaque des clones

A propos de l’auteur

C’est prononcé Paw-rick, pas Pad-raig. Maintenant, c’est terminé, une brève introduction. Padraig écrit sur le cinéma en ligne depuis 2012, lorsqu’un ami lui a demandé s’il souhaitait contribuer occasionnellement à la critique ou à la fonctionnalité de son site.

Un passe-temps à temps partiel s’est rapidement transformé en carrière quand il a découvert qu’il aimait vraiment écrire sur les films, la télévision et les jeux vidéo – il avait même (sans doute) un peu de talent pour cela. Il a écrit des mots pour Den of Geek, Collider, The Irish Times et . au fil des ans, et peut discuter de tout, du MCU – où Hawkeye est clairement le meilleur personnage – au joyau du film b culte le plus obscur, et son chaud nécessite souvent des gants résistants à la chaleur à manipuler.

Il est aussi très moderne, donc ses films préférés incluent Jaws, Die Hard, The Thing, Ghostbusters et Batman. Il peut être trouvé comme i_Padds sur Twitter en train de faire de mauvais jeux de mots.

Plus sur Padraig Cotter