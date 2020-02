La franchise Terminator sera-t-elle de retour?

La franchise Terminator chevauche la frontière entre l’amour et la haine. Les premiers chapitres sont appréciés pour leur action, leur complexité. et facteur de divertissement direct. Jetez un œil à l’impact du premier Terminator en 1984; ce fut à la fois un succès critique et au box-office. Avec Arnold Schwarzenegger dans le rôle de Terminator, un assassin cyborg renvoyé dans le temps de 2029 à 1984 pour tuer Sarah Connor, dont le fils deviendra un jour le leader qui sauverait l’humanité contre les machines dans un avenir post-apocalyptique. Il a dépassé le box-office et a contribué à faire passer la carrière de James Cameron au niveau supérieur. Elle a lancé une franchise qui comprend désormais CINQ suites, une série télévisée, des bandes dessinées, des romans et des jeux vidéo. Plus important encore à Hollywood, la franchise a généré plus de 3 milliards de dollars de revenus.

En raison de ces chiffres, le studio a tenté de maintenir la machine à sous avec des résultats mitigés.

La dernière tentative, Terminator: Dark Fate, bombardée lors de son week-end d’ouverture aux États-Unis avec 29 millions de dollars, n’a pas trouvé son public international et a terminé avec 2611129292 $ au box-office avec un budget de 185 millions de dollars.

La plupart d’entre vous se souviennent peut-être que Terminator Genisys a été sauvé par le box-office étranger après avoir fait un peu de recul aux États-Unis, gagnant plus de 108 millions de dollars. Dark Fate, la suite directe de Terminator: le jugement dernier de James Cameron, était un perdant d’argent et tous les signes indiquent qu’il devrait être terminé. «Il est temps de laisser cette franchise aller enfin au-delà», explique Eric Handler, analyste de Wall Street, de MKM Partners.

Dark Fate en avait plein dans son assiette. Dans un retcon massif aux événements qui ont eu lieu dans Rise of the Machines, Salvation et Genisys, Dark Fate a essayé de plaire à trop de maîtres et a fini par les échouer tous. Tuer certains personnages. transférant de l’importance aux autres et présentant un nouveau héros, Dark Fate a eu une bataille difficile et la star Linda Hamilton pense que c’est ça:

«Je pense vraiment que le box-office va être la chose qui a tué Terminator. Bien sûr, ce sont les studios qui ont investi des centaines de millions de dollars dans un film, mais ce n’est qu’un monde capricieux en termes de fandom et peut-être ont-ils été juste épuisés par les Terminators qui l’ont précédé. Je n’ai aucune envie de continuer. J’ai jamais fait.”

Assez drôle, après avoir dit cela, elle a laissé la porte ouverte pour revenir:

“Ce n’est que s’il y a quelque chose de vraiment viable dans le scénario, l’histoire et les personnages, que j’envisagerais de recommencer. Sinon, c’est juste des rendements décroissants, n’est-ce pas? “

Rendements décroissants. La franchise Terminator est en difficulté depuis Rise of the Machines. En dehors de Terminator, sous-estimé de 2008: la série télévisée Sarah Connor Chronicles, il a été un désordre déroutant de chronologies, de personnages oubliables et d’histoires.

Alors que Dark Fate cherchait à sortir de la nostalgie, il avait également la contribution de Cameron, donnant de l’espoir aux fans de longue date. Cameron a livré les deux films qui comptaient et dans une interview avec Vulture, il semblait clair sur ce qui devait se passer pour que la franchise aille de l’avant. “Je suppose que c’est une situation inhabituelle d’un point de vue de haut niveau puisque je n’ai pas été impliqué dans trois films intermédiaires, mais quand j’en ai parlé à David Ellison, sa vision pour cela était essentiellement de revenir à l’essentiel et de faire une suite de Terminator 2, qui est l’un de ses films préférés », a déclaré Cameron. “Il a toujours cru au potentiel de Terminator, mais il a vraiment senti que son propre film, Genysis – et il était très honnête avec moi à ce sujet – n’a pas été à la hauteur et n’a pas vraiment fait ce qu’il avait voulu qu’il fasse. Il a donc dit: «Commençons par une feuille vierge et rapportons-la à Terminator 2» Et cette idée était intrigante. »

Alors que Cameron ne réalisait pas, le film était entre de bonnes mains avec Tim Miller, de la renommée de Deadpool. De nombreuses questions entouraient Dark Fate, comme la quantité de créativité que Miller aurait à faire, étant dans l’ombre de Cameron. “Je crois que si vous obtenez un réalisateur qui est un adulte et qui sait quoi faire, vous le libérez”, a déclaré Cameron. «Mon rôle en tant que producteur était dans la pré-production, et la préparation et la conduite du script. Mais c’était le film de Tim quand il a atteint le sol. “

Comme prévu, après l’ouverture de Dark Fate, nous avons eu une idée de ce qui s’est passé dans les coulisses. “Je suis sûr que nous pourrions écrire un livre expliquant pourquoi cela n’a pas fonctionné”, a déclaré Miller. “Je ne suis toujours pas sûr et je traite, mais je suis très fier du film.”

“Les choses qu’ils semblaient détester le plus dans le film étaient des choses que je ne peux pas contrôler”, a déclaré Miller. «Je ne peux pas contrôler si vous n’aimez pas Genisys ou si vous vous sentez trahi par Terminator 4. Je ne peux pas m’en empêcher.» Miller a également reconnu qu’il était en désaccord avec Cameron sur certains choix créatifs et a dit qu’il ne travaillerait pas. avec lui à nouveau. “Cela n’a rien à voir avec le traumatisme que j’ai de l’expérience”, a déclaré Miller. “C’est plus que je ne veux tout simplement plus être dans une situation où je n’ai pas le contrôle pour faire ce que je pense être juste.”

Peu importe. Le box-office montre une foule apathique. Les analystes soulignent que même avant leur sortie, les bandes-annonces de Dark Fate ont à peine suscité une réaction sur les médias sociaux, un mauvais signe d’une base de fans fatiguée qui a été trop souvent déçue pour s’en soucier. Le nom de Terminator n’a pas la brillance qu’il avait autrefois et grâce à ce “rendement décroissant” de la chaîne de mauvais films, il a nui à la franchise auprès du grand public.

Plus de redémarrages ou de suites à ce stade ne serait qu’un gaspillage d’argent et la franchise Terminator devrait être abandonnée indéfiniment. Nous avons deux films classiques et il aurait dû en rester là. Tout ne doit pas être une trilogie, mais les pourparlers d’argent et les franchises seront traités jusqu’à ce qu’ils n’aient plus rien à donner.