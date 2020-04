La franchise Train to Busan devient plus folle dans la péninsule Teaser Teaser

Train to Busan est l’un des films de zombies les plus intenses à sortir au cours des dernières années, et si le teaser est précis, sa suite portera la folie à onze. Well Go USA a sorti le premier teaser de Train to Busan Presents: Peninsula, le prochain film tourné dans l’univers lancé par Train to Busan en 2016.

Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce ci-dessous, le film se déroule quatre ans après les événements de Busan et voit un monde qui s’est effondré depuis l’épidémie de virus zombie. Yeon Sang-ho est de retour pour diriger le film, qui mettra en vedette Lee Jung-hyun et Gang Dong-won. Le film, qui n’a pas encore de date de sortie, est décrit comme suit:

Quatre ans après la décimation totale de la Corée du Sud dans Train to Busan, Yeon Sang-ho nous présente Peninsula, le prochain chapitre de son monde post-apocalyptique. Jung-seok, un soldat qui avait auparavant échappé à la friche malade, revit l’horreur lorsqu’il est affecté à une opération secrète avec deux objectifs simples: récupérer et survivre. Lorsque son équipe bute sur des survivants de façon inattendue, leur vie dépendra de savoir si le meilleur – ou le pire – de la nature humaine prévaut dans les pires circonstances.