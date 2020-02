La FTC enquête sur les avenants payés sur les réseaux sociaux

Le marketing d’influence décrit une stratégie dans laquelle les annonceurs offrent un produit à des individus ou des organisations de haut niveau, dans le but que leur promotion soit plus authentique que la publicité traditionnelle. Les directives d’approbation de la FTC exigent que les influenceurs annoncent ouvertement toute relation qu’ils pourraient avoir avec l’annonceur.

Chopra entend que la FTC se concentre sur les annonceurs plutôt que sur les influenceurs. Dans la déclaration, il écrit: «Lorsque des entreprises blanchissent de la publicité en payant quelqu’un pour une approbation ou un examen apparemment authentique, il s’agit d’une payola illégale. Si ces entreprises font également pression sur les influenceurs pour qu’ils publient de manière à masquer que leurs annonceurs annoncent ou approuvent leurs annonces, ces annonceurs doivent être tenus pour responsables. » À l’avenir, la FTC réexaminera ses guides d’approbation à l’aide de l’opinion publique.

La punition pour avoir enfreint les directives actuelles de la FTC est faible. Dans le même document, Chopra note une situation où Lord & Taylor a payé des influenceurs pour porter leurs robes sur les réseaux sociaux. Les contrats exigeaient que les postes incluent un hashtag et le nom de l’entreprise, mais pas la nature de la collaboration. La FTC a accusé Lord et Taylor de tromper le public, mais ils n’ont subi aucun préjudice financier. La FTC cherche à codifier des parties de son guide afin que les infractions futures soient passibles de sanctions civiles et donc passibles de sanctions.

Tenir les annonceurs plus responsables pourrait protéger à la fois les clients et les influenceurs. Dans le même temps, cela pourrait rendre les entreprises plus réticentes à collaborer avec des influenceurs plus petits. Un code rigoureusement appliqué serait toujours un avantage net, car les organisations qui voulaient utiliser des failles n’auraient pas d’alternative. Une approbation authentique est l’objectif du marketing d’influence; toute publicité mensongère devrait être condamnée à une amende. Les clients seront plus conscients des publicités avec un code plus fort en place. Les influenceurs eux-mêmes ne devraient pas voir beaucoup de changements dans leur façon d’interagir avec les annonceurs, car les modifications proposées visent les annonceurs. Mais, ils pourraient voir moins de revenus car les annonceurs se méfiant des amendes repensent leurs méthodes. La FTC permettra bientôt au public de commenter les révisions possibles, suite à un avis qui apparaîtra dans le Federal Register.

