La fuite des images de Microsoft Flight Simulator 2020 est à couper le souffle

Deux nouvelles vidéos divulguées de la version 2020 de Microsoft Flight Simulator offre un aperçu prometteur de ce que les fans peuvent attendre du prochain jeu. Connu pour ses avions et environnements réalistes, Flight Simulator a beaucoup manqué depuis que Microsoft a fermé Aces Game Studio, la plus récente équipe derrière la série, en 2009, avec seulement une petite sélection d’options de simulation de vol tierces à tenir Sa place.

La série de longue date a fait sa première apparition en 1982 sur des PC IBM sous le nom de Microsoft Flight Simulator 1.0 et des mises à jour semi-régulières ont été publiées au cours des décennies suivantes, couvrant 12 entrées et 37 ans. La version la plus récente de la série était Flight Simulator X: Steam Edition de 2014, qui était une version portée de Flight Simulator X: Gold Edition de Microsoft, dans le cadre d’un accord tiers avec l’éditeur et développeur Dovetail Games.

Grâce aux nouvelles informations partagées par Eurogamer, les fans peuvent désormais regarder de plus près les superbes visuels de Microsoft Flight Simulator 2020, y compris de nombreux paysages photoréalistes et un ciel bleu magnifique, présentés dans les deux vidéos divulguées qui ont été téléchargées sur YouTube par un utilisateur nommé Jose Carlos. La première vidéo, qui dure plus de 30 minutes entre le décollage et l’atterrissage, montre de près les instruments complexes trouvés à l’intérieur du cockpit, ainsi qu’un vol tout à fait relaxant plein de paysages magnifiques. La deuxième vidéo, qui est légèrement plus courte à 23 minutes, montre une trajectoire de vol plus cahoteuse lorsque l’avion traverse une tempête, pleine d’une variété d’effets météorologiques réalistes comme la pluie, la foudre et les nuages ​​sombres.

Depuis que Microsoft Flight Simulator 2020 a été dévoilé à l’E3 2019, les fans de la série ont été dans une frénésie à propos de la première version officielle de Flight Simulator depuis 2014 et de la première toute nouvelle entrée de la série depuis 2006. Prévue pour arriver sur Windows 10 dans le cadre du Xbox Game Pass en 2020, avec une sortie Xbox One prévue pour une date ultérieure, les amateurs d’aviation trouveront sûrement beaucoup à aimer avec tous les détails incroyables et complexes proposés.

Avec un peu de chance, Microsoft Flight Simulator pourrait faire son apparition sur le matériel Xbox de nouvelle génération, la Xbox Series X récemment révélée, tirant pleinement parti du matériel plus avancé pour maintenir l’expérience au niveau du PC tout en offrant aux joueurs la possibilité d’utiliser Microsoft. Projetez le streaming xCloud pour profiter d’un vol en déplacement – bien qu’aucune annonce officielle n’ait encore été faite. Les fans devront attendre et voir ce que l’avenir réserve à la prochaine Microsoft Flight Simulator Le titre, dont la sortie est actuellement prévue à un moment donné en 2020, mais si ces nouvelles vidéos doivent continuer, ce sera une expérience à couper le souffle.

