La fusion des enfants de Venom entraînera la destruction de l’univers Marvel

Venin vous devrez faire face à une situation très traumatisante qui peut mettre en danger tous les Univers Marvel.

Attention SPOILERS du Web of Venom: la bande dessinée The Good Son numéro 1par Zac Thompson, Dio Neves, Oren Junior, Rain Beredo, Clayton Cowles. Au fil des ans Venin ils ont eu des enfants différents, le Carnage le plus connu et ont récemment tenté d’amener le dieu sombre Knull sur Terre pour dominer le Univers Marvel. Cependant, Eddie Brook a également un fils biologique nommé Dylan brock.

Alors que Dylan et Carnage étaient ennemis dans les événements d’Absolute Carnage, Web of Venom: The Good Son a révélé qu’ils ont fusionné, ce qui place l’enfant sous l’influence du symbiote Dieu tout-puissant Knull.

Avec Carnage absorbé par le symbiote Venom, il peut sembler difficile de comprendre comment Dylan a fusionné avec ce dangereux méchant de l’univers Marvel. Cependant, la solution à cela est assez simple. Lorsque Dylan affronta Red Goblin, le mélange entre Carnage et Norman Osborn a réussi à entrer en contact avec le jeune homme.

Les choses vont trop vite quand Dylan semble devenir fou de pouvoir, menaçant de manipuler et de dominer toutes les personnes qui croisent son chemin.

Dylan commence à écrire des divagations, à écrire des messages fous dans son journal et à dessiner des symboles Knull sur le mur, tout en se comportant de manière de plus en plus erratique. Dormant, l’autre apparition de Venom comprend un peu mieux la situation, car Dylan croit toujours qu’il a le contrôle de ses actions, bien qu’il soit évident qu’il est sous l’influence de Knull. Bien que cet échantillon du symbiote de Carnage ne semble pas porter la volonté de Carnage, il semble donner à Dylan un lien psychique avec Knull.

Si Knull prend le contrôle total de Dylan, le symbiote Dieu utilisera le fils d’Eddie comme arme. Depuis Dylan a la capacité de contrôler les symbiotes. Si Knull peut contrôler Dylan, cela signifie que Knull pourrait contrôler chaque symbiote sur la planète, en l’utilisant comme un conduit psychique direct sur la planète Terre. Ce qui conduirait tout le monde, y compris Venom et Sleeper, à devenir leurs pions directs. Si tel est le cas, cela pourrait signifier la mort pour toute une vie dans l’univers Marvel.

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.