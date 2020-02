La guerre commence dans la dernière bande-annonce de Mulan

La bande-annonce finale du remake de Mulan en direct est en ligne, avec le personnage principal partant pour la guerre. Vous pouvez consulter la bande-annonce ci-dessous, qui a été diffusée pendant le Super Bowl. Le drame d’action met en vedette Liu Yifei, Donnie Yen, Jason Scott Lee, Yoson An, Gong Li et Jet Li et sort le 27 mars.

Mulan est l’aventure épique d’une jeune femme intrépide qui se fait passer pour un homme afin de combattre les envahisseurs du Nord attaquant la Chine. Fille aînée d’un guerrier honoré, Hua Mulan est pleine d’entrain, déterminée et rapide. Lorsque l’empereur émet un décret selon lequel un homme par famille doit servir dans l’armée impériale, elle intervient pour remplacer son père malade en tant que Hua Jun, devenant l’un des plus grands guerriers chinois de tous les temps.