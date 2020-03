La guerre des clones. Le syndicat du crime de Pyke expliqué

Avec Ahsoka Tano en difficulté avec les Pykes, nous vous disons qui est ce syndicat du crime et comment ils les ont pris en compte dans The Clone Wars (Spoiler Warning)

Dans le dernier épisode de Star Wars: The Clone Wars, “Deal No Deal” Ashoka et ses nouveaux amis, Trace et Rafa Martez, doivent abandonner une cargaison d’épices alors qu’ils volent dans l’hyperespace. Il doit maintenant 30 000 crédits d’épices à la famille Pyke, une organisation criminelle impitoyable qui est responsable de nombreux événements de la série. Maintenant, avec les gangsters impitoyables de l’espace dans le giron, regardons ce Syndicat du crime et comment les guerres de clones ont été prises en compte.

Les Pykes ont été introduits pour la première fois dans l’épisode de la cinquième saison de The Clone Wars, “Eminence”, en tant qu’espèce humanoïde originaire de la planète Oba Diah. Une épice dont la particularité était d’avoir de grands crânes coniques et des visages plus petits. Le Syndicat Pyke est connu pour le commerce des épices qui est lié à toutes les familles criminelles de Coruscant, ainsi que pour être responsable de toutes les épices provenant des mines de Kessel, que nous avons pu voir dans une action générale dans Han Solo: A Star Wars Story.

Dans sa première apparition dans la série, le Syndicat Pyke s’allie avec Dark Maul et Death Watch pour former le Shadow Collective, une alliance criminelle formée par les principales unions criminelles des enfers. Maul et son Shadow Collective ont déclenché des émeutes à Mandalore et déclenché une guerre civile qui a conduit à la mort de la duchesse Satine Kryze. Les Pykes quitteront plus tard le Shadow Collective après avoir subi de lourdes pertes dans une bataille contre les séparatistes.

Il a été révélé plus tard que les Pykes étaient responsables de la mort du maître Jedi, Sifo-Dyas, l’homme qui avait initialement ordonné la construction de l’armée des clones. Le comte Dooku suggéra à Dyas l’idée de créer une armée pour la République, puis ordonna aux Pykes d’abattre leur navette sur la lune à Oba Diah. Cependant, à l’insu de Dooku, les Pykes ont maintenu l’aide de Dyas, Silman, en otage sur leur planète d’origine. Les Pykes savaient que négocier avec quelqu’un qui voulait un Jedi mort était dangereux, alors ils ont gardé Silman en sécurité.

Lorsque les Jedi ont découvert le sabre laser de Dyas à l’épave des années plus tard, une enquête immédiate a été ouverte sur les circonstances entourant la mort de Dyas. Anakin et Obi-Wan se rendent à Oba Diah et parlent à un Silman dérangé que les Pykes ont emprisonné pendant plus d’une décennie. Silman a presque divulgué l’implication de Dooku dans la création de l’armée des clones avant qu’il ne soit tué par les Sith. Dooku retire toute autre preuve de l’intrigue, mais son identité en tant que Dark Tyranus est révélée aux Jedi.

La participation de Pyke au The Clone Wars Saison 7 Cela relie définitivement le groupe aux événements de l’arc final de la série. Un arc à venir, Le siège de Mandalore, montrera Ashoka à la tête d’un bataillon de clones contre les forces de Maul. Cependant, on ne sait toujours pas comment Ashoka passe d’un accord échoué avec les Pykes à la tête d’une armée à Mandalore en si peu de temps. Maul aurait pu convaincre les Pykes de rejoindre sa cause une fois de plus, bien que le siège de la République contre ses forces ruinerait sûrement son entreprise commerciale lucrative.

Cet arc actuel continuera de voir Ashoka protéger les sœurs Martez contre Pyke, le groupe que les anciens Jedi ont tenté de tromper avec une cargaison d’épices vide. Sur la base de leur brève apparition dans “Deal No Deal”, il est clair que le Pyke sera les antagonistes parfaits pour un personnage qui ne sait toujours pas où il appartient.

La dernière saison de Star Wars: The Clone Wars met en vedette Matt Lanter comme Anakin Skywalker, Ashley Eckstein comme Ahsoka Tano, Dee Bradley Baker comme Captain Rex et les clone troopers, James Arnold Taylor comme Obi-Wan Kenobi, Katee Sackhoff comme Bo- Katan et Sam Witwer en tant que Maul et un nouvel épisode peuvent être vus tous les vendredis sur la plate-forme Disney + Streaming.

