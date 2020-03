La guerre entre les studios de cinéma et les cinémas commence

Le chef de l’association des cinémas menace les studios de cinéma qui diffusent leurs films en streaming à cause du Coronavirus.

Pour l’instant, Images universelles C’est le premier de tous les studios de cinéma à envoyer une de ses sorties directement au Digital sans passer par les salles de cinéma. Et il semble que le chef du Association de théâtre Ils ne pardonneront ni n’oublieront la décision controversée.

Dans une récente interview, John Fithianpatron du Association nationale des propriétaires de cinéma, nommé et embarrassé Images universelles pour sa décision de lancer Trolls 2 sur les plateformes numériques. Ce film voulait être présenté à la date de sortie de James Bond: Oui, il est temps de mourir quand il Coronavirus Cela ne semblait pas être un gros problème, mais les choses ont changé rapidement les jours suivants.

Une décision qui a déclenché une guerre.

Bien que les cinémas aient fermé, les studios de cinéma ne sont pas restés immobiles et c’est pourquoi Trolls 2 sortira également.

John Fithian est mécontent et a accusé Universal Pictures de “mentir aux consommateurs” sur la façon dont le film sera diffusé. «Tous les films avec des dates de sortie initialement prévues pour avril et mai, à l’exception de Trolls 2, sortiront plus tard dans les salles. Tous les autres studios de cinéma ont démontré leur conviction que le modèle actuel est toujours essentiel à leur entreprise, ils n’ont eu qu’à retarder les dates de sortie en raison du Coronavirus. »

“Seulement Universal Pictures avec Trolls 2, ils ont sauté le modèle des cinémas et se sont directement rendus à la maison”, a-t-il ajouté. “Universal continue d’annoncer aux consommateurs que les Trolls seront lancés simultanément dans les salles de cinéma et à domicile le 10 avril et ils mentent aux consommateurs.”

“Chez Universal, ils savent que les cinémas continueront d’être fermés le 10 avril, donc contrairement à tout autre distributeur qui doit simplement retarder leurs sorties dans ce laps de temps, mais comprend toujours que la sortie en salles est essentielle pour votre modèle d’entreprise. Universal with Trolls n’a pas pris cette décision. ” Fithian a même menacé les studios de cinéma de faire de même: “Les exposants ne l’oublieront pas.”

Fait intéressant, il y a des rumeurs selon lesquelles le film Veuve noire pourrait être créé directement sur Disney + sans passer par les salles de cinéma. Mais pour l’instant Studios Marvel vous y pensez encore.

