La guerre se déchaîne dans le premier trailer de La Casa de papel 4

Netflix a dévoilé la première bande-annonce officielle de La casa de papel partie 4, et promet beaucoup de spectacle

La maison du papier Partie 4 Il commence plongé dans le chaos: le professeur suppose que Lisbonne a été exécutée, Rio et Tokyo ont piloté un tank et Nairobi est déchiré entre la vie et la mort. Le groupe traverse l’un de ses moments les plus difficiles et l’apparition d’un ennemi dans ses rangs mettra le vol en danger.

Il reste moins d’un mois pour le retour attendu de Maison de papier. Un compte à rebours qui commence aujourd’hui avec la première de la bande-annonce officielle que Netflix a publiée dans le monde entier.

Le groupe avec Álvaro Morte (l’enseignant), Úrsula Corberó (Tokyo), Pedro Alonso (Berlin), Alba Flores (Nairobi), Itziar Ituño (Lisbonne), Miguel Herrán (Rio), Esther Acebo (Stockholm), Jaime Lorente revient (Denver), Darko Peric (Helsinki), Luka Peros (Marseille), Hovik Keuchkerian (Bogotá) et Rodrigo de la Serna (Palerme). Devant eux, Najwa Nimri (Inspecteur Sierra), Fernando Cayo (Colonel Tamayo), Juan Fernández (Coronel Prieto), Fernando Soto (Angel) et Mario de la Rosa (Suarez) donnent vie aux membres de la police qui tenteront de détruire “La résistance”. Le casting principal est complété par Pep Munné (gouverneur), Enrique Arce (Arturo Román), Kiti Manver (Mariví) et José Manuel Poga (Gandía).

Créée par Álex Pina et produite par Vancouver Media pour Netflix, la quatrième partie a une équipe de réalisateurs composée de Jesús Colmenar, Javier Quintas, Koldo Serra et Álex Rodrigo. Le script est signé par Javier Gómez Santander (coordinateur du script) avec Luis Moya, Juan Salvador López, Ana Boyero, Emilio Díez, Alberto Úcar, David Barrocal et Esther Martínez Lobato. Migue Amodeo et Abdón Alcañiz répètent respectivement en tant que directeur de la photographie et directeur artistique, tandis que Cristina López Ferraz revient pour diriger la production.

