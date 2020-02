La Haute République de Star Wars se déroule 200 ans avant les préquelles, a des chevaliers Jedi

Le tant attendu Guerres des étoiles Le projet High Republic a été révélé, et il se déroulera 200 ans avant les films préquels. Les films préquels sont largement considérés comme parmi les plus faibles de la saga Skywalker. Ils ont joué Natalie Portman, Liam Neeson et Ewan McGregor et ont commencé à sortir à la fin des années 90. Ils ont suivi un jeune Anakin Skywalker pendant qu’il s’entraînait et est finalement devenu Dark Vador.

Les fans de Star Wars se sont récemment davantage concentrés sur les préquelles. En effet, Ewan McGregor reprendra son rôle d’Obi-Wan Kenobi dans un prochain spectacle Disney +. Le nouveau service de streaming a déjà connu un énorme succès avec The Mandalorian et cherche maintenant à étendre sa série originale Star Wars. Ils feront également leurs débuts dans une émission mettant en vedette Cassian Andor de Rogue One: A Star Wars Story. Malheureusement, les deux émissions sont en cours de réécriture de script avant de commencer le tournage.

Après avoir taquiné Project Luminous pendant plusieurs mois, Lucasfilm a finalement annoncé aujourd’hui que le projet se déroulait à l’époque de la Haute République. Cela le place 200 ans avant les films préquels et l’intégralité de la saga Skywalker. Il présentera également “Jedi Knights of the roundtable”, qui devrait certainement brosser un tableau pour les fans de Star Wars.

