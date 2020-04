«La joie des petites choses» – Le ciel peut attendre

Vous êtes en ligne au supermarché, attendez votre tour, ou peut-être vous êtes au milieu d’un embouteillage, ou vous attendez que votre petite amie quitte la cabine d’essayage d’un magasin de vêtements, ou le bus avec le téléphone à la main ; bref, que vous êtes quelque peu distrait, quand, soudain, la réalité qui vous entoure semble converger vers un seul point et la faire briller. Et puis vous vous rendez compte que vous venez de tomber sur l’un d’eux.

Les moments de bonheur par inadvertance fonctionnent comme ceci: ils peuvent se nicher n’importe où, prêts à voler au-dessus de votre tête et vous faire ouvrir les yeux au moment le plus inattendu. Paolo, le protagoniste de “ La joie des petites choses ”, a environ 90 minutes pour réparer en ce moment quand El Paraso, en raison d’une petite erreur de calcul, a été contraint de lui donner 90 minutes de plus pour vivre … avant mourir.

Ce matin-là, comme chaque matin, Paolo était monté dans son personnage pour aller travailler. Mais lors de la traversée au feu rouge de l’une des traversées qu’il traversait chaque jour avec une tranquillité parcimonieuse, un camion l’écrase. Et Paolo décède. Une fois morte, la vie éternelle vous attend. La vie éternelle que je pense avoir dans la vie, dans laquelle il y avait toujours une matinée. Dans la vie, cette vie où il semble toujours y avoir un lendemain.

Jusqu’à ce qu’il y en ait et, comme on dit, notre vie passe sous nos yeux avant de mourir. Un équilibre auquel personne ne peut échapper, et aussi douloureux soit-il, ne peut attendre … demain. C’est ce qui arrive globalement à Paolo dans “La joie des petites choses”, une comédie dramatique en parfaite harmonie avec la cinématographie italienne qui sonne mieux sur le papier qu’elle ne brille à l’écran.

Une “dramedia” véritablement italienne, potentiellement irremplaçable par Telecinco Cinema dans laquelle la comédie et le drame se complètent, mais ne sont pas enrichis dans ce qui est une exaltation évidente et pas du tout subtile de ces petits, et pas si peu de choses qui Ils définissent notre vie comme quelque chose qui a (ou n’a pas) valu la peine pour nous. Tu sais, ne pars pas pour demain ce que tu peux faire … aujourd’hui.

«La joie des petites choses» est bien et ça se voit, mais elle est alourdie par ce goût insouciant pour la randonnée et la mouche si italienne. Elle n’est pas particulièrement drôle ou émotive, ni particulièrement perspicace sur ce à quoi ressemble une histoire qui fonctionne le mieux sur papier. Qu’il ne vous saisit pas comme le fait la mort pour éviter une série de déconnexions territoriales occasionnelles avec nos propres vies.

Par Juan Pairet Iglesias



