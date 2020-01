La justice est une question de perspective. Bande-annonce de CBS «Interrogation»

CBS All Access a publié la bande-annonce officielle de «Interrogatoire», une série télévisée prometteuse sur un véritable crime qui s’est produit il y a près de 30 ans et dont le fils du défunt a été inculpé et condamné à la prison à vie.

Créée, écrite et réalisée par Anders Weidemann (’30 Degrees in February ‘) et John Mankiewicz (‘ House of Cards ‘,’ Bosch ‘), la particularité de la série est que chaque épisode est structuré autour d’une interrogation inspirée directement par les vrais dossiers de la police, avec l’intention de faire du spectateur le détective.

Pour renforcer cette sensation, les dix épisodes de la série seront diffusés (aux États-Unis) le même jour, jeudi 6 février prochain, à voir dans l’ordre que l’on veut. L’objectif est de briser le récit linéaire habituel et de laisser le spectateur tirer ses propres conclusions.

Ceux de Kyle Gallner, Peter Sarsgsard, David Strathairn, Kodi Smit-McPhee et Vincent D’Onofrio sont les noms les plus en vue dans le casting de cette production de CBS Television Studios et Fabrik Entertainment que nous ne savons pas actuellement qui ou quoi apporter ici, étant que ça pourrait être … n’importe qui.

Servir d’exemple qui «Le bon combat» on peut le voir en Espagne à travers Movistar +, «La zone crépusculaire» grâce à Syfy, «Raconte-moi une histoire» courtoisie de HBO Espagne ou de l’avenir «Star Trek: Picard» de la main d’Amazon.

Cliquez ici pour le regarder sur YouTube

Ceci et d’autres trilers peuvent les trouver sur notre chaîne Dailymotion,

ou dans la section de Bandes-annonces et vidéos du web.