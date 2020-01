La Lanterne verte 8. La flèche et l’anneau retournent sur la route

Le duo légendaire créé par Dennis O’Neil et Neal Adams revient pour un numéro spécial de Green Lantern dans le plus pur style Morrison, des drogues, des extraterrestres et des séries d’autres dimensions. Comment l’histoire des deux “verts” a changé!

La lanterne verte Hal Jordan est au milieu de ce qui pourrait être l’un de ses cas les plus importants, mais même les héros ont besoin d’une pause. Une visite rapide à Oliver Queen, Green Arrow, son meilleur ami, aide à se reposer d’un univers étrange et dangereux, à moins que l’univers étrange et dangereux ne se rende sur Terre pour entraîner des problèmes.

LE RETOUR DES HÉROS ESMERALDA

Le couple mythique qui a formé les deux héros émeraude de l’univers DC se réunit à nouveau au cours d’un même numéro pour se souvenir des temps anciens, et en passant, récupérer la dimension zéro et ses versions alternatives, pour faire quelques choses folles comme tirer des flèches géantes , évitez la destruction du monde et arrêtez un trafiquant de drogue, la journée normale typique de la vie de Hal et Oli. Grant Morrison continue de travailler pour récupérer les aventures dans la pulpe la plus pure des débuts de Green Lantern, cette fois aussi dans Green Arrow, et présente un nouveau monde qui devra voir dans l’avenir du personnage, surtout après l’image fin d’un vieil ennemi qui revient pour donner des problèmes, et récupère une version oubliée des personnages d’une autre dimension.

C’est un nombre presque revival du couple de pouvoir se souvenir de ce qui les a fait grandir, des blagues, de l’amitié et des aventures qu’ils ont eues, qui étaient toujours plus “collées au sol” que celles que Hal avait seules. Même la couverture rend hommage à la couverture légendaire de la découverte de la dépendance à l’héroïne de Speedy. Un numéro qui étant un hommage, ne manque pas d’un nouveau, et de détails pour l’avenir de la série.

MOINS GALACTIQUE, PLUS DE RUE

Liam Sharp dans ce cas peut profiter d’un design un peu moins étrange et étranger, mais n’abaissez pas le piston pour cela. Il se laisse aller et nous présente une scène plus banale et de rue avec sa précision et toujours, et avec une obscurité qu’ils n’ont pas qu’il voit avec l’espace, et si avec la condition humaine. Parce que c’est une bande dessinée sur la drogue, sur le crime, et les méchants sont peut-être déjà des extraterrestres, mais ils sont toujours des trafiquants de drogue et des meurtriers comme ceux que nous pouvons trouver dans les vraies rues du monde.

The Green Lantern reste l’une des séries les plus pertinentes de la scène actuelle, avec sa capacité à récupérer des styles anciens et à les moderniser, à fouiller dans les troncs de souvenirs et à apporter des histoires et des personnages anciens au présent, sans en perdre un iota. Goût qu’ils avaient, mais sans paraître poignardé. Et tout cela en construisant un nouveau chapitre dans l’histoire de Hal Jordan, la meilleure Green Lantern, qui a encore un grand combat à venir, et un grand ennemi, les Blackstars.

Depuis que j’ai de la mémoire, j’ai lu des bandes dessinées. Ma mère m’a acheté le premier avant d’apprendre à bien lire, quelqu’un a dit à la pauvre femme qu’elle aidait les enfants à se rapprocher de la lecture. Il est toujours à la recherche de la personne qui lui a dit de le remercier convenablement, avec un club. Passionnée par le monde de la vignette, je dévore chaque bande dessinée qui me passe. L’Américain est mon préféré mais les Japonais et les Européens remplissent également mes étagères. Si vous ajoutez des livres, des séries télévisées et des films, je suis ce qu’ils appellent geek aujourd’hui, et fier d’être. Journaliste avec des études audiovisuelles et un goût pour la communication à tous les niveaux, quand j’ai le droit d’écrire. Je n’épouse personne et que ce soit ennuyeux, passionnant, intense ou un gaspillage de papier, une bande dessinée doit être lue et commentée pour qu’elle soit vraiment vivante.