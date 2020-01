La Lanterne verte 9. L’épée sauvage de Jordan le barbare

Grant Morrison continue de raconter l’épopée de Hal Jordan dans la série The Green Lantern, et maintenant, il est temps de brandir une épée et de porter des sandales pour monter sur les trônes!

Si nous devions choisir la collection la plus originale du panorama actuel, elle serait toujours dans la sélection Green Lantern. Parce que c’est une nouvelle histoire qui récupère tout ce qui a rendu le personnage génial, et en retour nous donne le meilleur de la pâte et de l’espace fonctionne pour donner au lecteur une expérience rafraîchissante et fraîche d’un personnage classique, qui vit une scène de haute qualité.

Avant de revenir dans la grande aventure de Grant Morrison et Liam Sharp, on retrouve un répit, le premier annuel de la série après le changement de titre en en-tête, et cette fois, les protagonistes, sont les plus jeunes Jordan. The Scotsman laisse les neveux de Hal prendre le dessus dans la lutte contre l’obscurité, cette fois contre quelque chose d’extradimensionnel. Une histoire drôle et dans laquelle le plus important est l’audace et le manque de peur de la jeunesse, qui est aussi ce qui pose le plus de problèmes. Morrison est accompagné de Giussepppe Camuncoli et Trevor Scott dans cette aventure contre un envahisseur super puissant, mais cela ne quitte pas la maison de Jordan. Drôle et avec l’étincelle de Grant Morrison pour raconter des histoires d’adolescents, c’est une histoire mineure, mais elle remplit sa fonction, pour montrer comment toute la famille Jordan a toujours été ensemble, ou du moins s’est réunie pour se protéger quand ils ont été en danger .

Après le peu de répit sur Terre, et quelques drames familiaux avec des discussions typiques de rassemblements festifs, nous entrons à nouveau dans l’intrigue principale, cette fois, dans un monde où la chose la plus importante n’est pas la puissance de l’anneau du Jourdain, mais de son bras

Le multivers est menacé et a besoin du meilleur, et Hal Jordan est la meilleure lanterne verte, et doit être appelé aux armes. Mais ce n’est peut-être pas aussi facile que cela puisse paraître, en ce moment, l’agent spatial est sur une planète où ni sa capacité avec l’anneau ni ses compétences de pilote ne sont utiles, ce sera sa force avec l’épée et sa volonté qui le fera Il mènera à la victoire sur des légions de guerriers dragons et atteindra la conquête du château du tyran.

Une autre tournure de Grant Morrison pour la série, cette fois à la pâte la plus connue, l’épée et la sorcellerie, qui a donné vie au personnage le plus connu de Robert Erwin Howard, Conan le Cimmerium. Et il honore ces histoires en présentant des monstres et des batailles, des défis sauvages pour que Jordan se transforme en guerrier avec une armure et puisse ressembler à un chevalier en armure brillante, un rôle qu’il a souvent joué. Mais n’oublions pas l’histoire de la police spatiale, car derrière tout ce trajín médiéval, il y a une raison principale qui amènera Hal, encore une fois, à la limite de l’univers, pour remplir sa mission d’agent de la loi, dans ceci ou dans autres dimensions

Liam Sharp a dû apprécier ces pages, un si délicieux auteur de mythologie et de cultures guerrières, dans Brave and the Bold Batman Wonder Woman, vous pouvez voir son amour pour le Celtic, il a dans ce numéro une manche large pour laisser son côté plus Montée sauvage. Et allez si c’est le cas. C’est peut-être le nombre le plus puissant en termes d’images, pas pour des images complexes, il y a des nombres avec des compositions plus compliquées, ni pour le détail, nous en avons vu avec de vraies merveilles de détail, sinon pour l’ensemble. C’est un exemple d’adrénaline et de sueur éclaboussant des pages sur le visage du lecteur, et il est presque plus apprécié par ce dessin que par l’intrigue, ce qui est bien, mais c’est que ces coups d’épée font trembler les os lorsque vous le lisez.

Encore une fois, Morrison utilise le personnage d’une manière magnifique pour montrer quelque chose de différent, et laisse à Sharp un cadeau pour pouvoir s’étendre et faire une bande dessinée que nous avons longtemps voulu voir, une barbare, une épée, une magie. Le jour où il prendra une histoire de Conan avec sa puissance actuelle, Liam Sharp nous laissera la mâchoire au sol.

INFORMATIONS FOURNIES PAR LA RÉDACTION

La lanterne verte non. 91/9

La première annuelle de l’étape de Grant Morrison à la tête de la série! Tout commence avec Hal dans une baignoire. Et de là … aux retrouvailles les plus étranges de la famille Jordan! Retour à l’odyssée de notre police spatiale préférée, Green Lantern devra faire face à un vrai sorcier maléfique. Quel sera son secret et qu’est-ce que cela a à voir avec la destruction imminente du Multivers?

ÉDITION ORIGINALE: La lanterne verte non. 9 États-Unis, The Green Lantern Annual no. 1 États-Unis (one-shot) || DATE DE PUBLICATION: Janvier 2020 || SCRIPT: Grant Morrison || DESSIN: Giuseppe Camuncoli, Liam Sharp || FORMAT: Agrafe, 64 pp. Couleur.

Depuis que j’ai de la mémoire, j’ai lu des bandes dessinées. Ma mère m’a acheté le premier avant d’apprendre à bien lire, quelqu’un a dit à la pauvre femme qu’elle aidait les enfants à se rapprocher de la lecture. Il est toujours à la recherche de la personne qui lui a dit de le remercier convenablement, avec un club. Passionnée par le monde de la vignette, je dévore chaque bande dessinée qui me passe. L’Américain est mon préféré mais les Japonais et les Européens remplissent également mes étagères. Si vous ajoutez des livres, des séries télévisées et des films, je suis ce qu’ils appellent geek aujourd’hui, et fier d’être. Journaliste avec des études audiovisuelles et un goût pour la communication à tous les niveaux, quand j’ai le droit d’écrire. Je n’épouse personne et que ce soit ennuyeux, passionnant, intense ou un gaspillage de papier, une bande dessinée doit être lue et discutée pour qu’elle soit vraiment vivante.