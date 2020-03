La lanterne verte. Gardiens du multivers

Grant Morrison prépare la fin de sa première saison aux commandes de The Green Lantern avec une aventure multiversale en deux parties



Trois menaces différentes apparaissent en trois endroits, mais toutes avec la même origine, l’univers de l’antimatière. Oui, celui où le premier anneau jaune a été forgé, là où l’Anti Monitor s’est réfugié, et avec ces exemples, vous pouvez supposer que ce qui en résulte est toujours dangereux et puissant. Est-ce que douze Green Lantern pourront les arrêter?

Avec le prochain épisode, le Scottish sera un an aux commandes de la série, et ce sera une fermeture mémorable. Mais avant, vous devez préparer la scène, placer les acteurs et préparer le terrain, et comme un bon réalisateur, Grant Morrison avait déjà quitté les pistes, maintenant, il n’a plus qu’à les ramasser et à les jeter pour que nous puissions tous les unir.

L’un des groupes Multiverse Watchers tombe sur une créature énergétique, un étrange message alerte tous les Green Lantern dans divers univers alternatifs, et Hal Jordan s’associe à une version Abin South pour bannir le Qwardman, un être de l’univers de l’antimatière qui pourrait déclencher la fin de l’existence. Trois fronts qui changeront et se relieront pour trouver une excellente solution, qui se terminera par des décès, des changements et de nouvelles stratégies. Mais ce qui est certain, c’est que les Lanternes sont de service et que quelqu’un a commis un crime à son tour.

L’histoire que Great Morrison nous apporte est divisée en deux parties, juste pour créer le début de la dernière saga. La collection, conçue comme une série télévisée policière, termine sa première saison au numéro 12, et dans laquelle certaines choses vont être résolues, nous allons assister à la clôture de l’affaire de l’univers de l’antimatière et peut-être, nous verrons Hal faire des miettes avec un autre “Carol”, d’un autre univers, qui semble qu’avec lui il y a trop de problèmes.

Mais tout cela a traversé une voie dans laquelle il a honoré tout ce qu’il aime à propos des films de flics, des raids, des agents infiltrés, des enquêtes et même des réunions avant le quart. L’Ecossais n’est pas resté là-dedans, puisque nous avons vu de nombreuses Lanternes passer d’autres univers, au corps multivers de justiciers que je crée dans sa série Multivers, aux grands amis de Hal comme Green Arrow, qui rend hommage à l’époque de Lineal et Adama et bien d’autres moments qui témoignent de Morrison et de son amour pour le médium, qu’il a étudié, mais avec tant d’amour qu’il ne peut éviter de retrouver ses vieilles idoles et histoires.

Et l’accompagnant dans cette première période, il y avait un autre écossais avec de grandes compétences, Liam Sharp. LE caricaturiste s’est toujours concentré sur beaucoup de choses, mais la science-fiction ne semblait pas son domaine idéal, au final, le soussigné a beaucoup changé d’avis. D’accord, ce n’est pas le ci fi le plus pur ou le plus technologique que nous aimons habituellement, mais la terreur, la déformation, la sauvagerie de Sharp ont créé un nouveau style, celui de la terrifiante biotechnologie gothique. Et si vous ajoutez à cela sa grande capacité à composer des pages et à raconter, vous avez une série qui est appréciée en une seule fois.

Si vous n’avez pas encore acheté cette série, on ne peut pas dire grand-chose pour rapprocher un lecteur. C’est amusant, plein d’action, avec un dessin spectaculaire et une saveur de la série flic d’antan. L’une des surprises de 2019 qui n’est pas tant pour ses auteurs, et qui ne gagnera peut-être pas de prix, mais elle restera dans les mémoires comme un grand moment de Hal Jordan.

La lanterne verte n ° 10 et 11

Titre :: La lanterne verte 10 et 11

Auteur: Grant Morrison

Date de publication: 2020-01-01

Illustrateur: Liam Sharp

ISBN: 978-84-18120-11-4

Nombre de pages: 24

Description: Douze mondes parallèles! Douze lanternes vertes! Trois menaces imparables! Hal Jordan s’associe aux Green Lanterns of the Multiverse pour sauver la réalité et trouver le Graal cosmique! Une autre aventure épique de science-fiction façonnée par le duo Morrison / Sharp!

JOTA (J.C.Royo)

3,5 3,50 5

Score moyen

Note des utilisateurs / 5 (Soyez le premier! Votes)

JOTA (J.C.Royo)

Depuis que je me souvienne, j’ai lu des bandes dessinées. Ma mère m’a acheté le premier avant d’apprendre à bien lire, quelqu’un a dit à la pauvre qu’elle aidait les enfants à se rapprocher de la lecture. Il est toujours à la recherche de la personne qui lui a dit de le remercier convenablement, avec un club. Passionné par le monde du dessin animé, je dévore chaque bande dessinée qui me vient à l’esprit. L’américain est mon préféré, mais le japonais et l’européen remplissent également mes étagères. Si vous ajoutez les livres, les séries télévisées et les films, je suis ce qu’ils appellent aujourd’hui geek et fier d’être. Journaliste avec des études audiovisuelles et un goût pour la communication à tous les niveaux, quand j’ai le droit d’écrire. Je n’épouse personne et que ce soit ennuyeux, rapide, intense ou un gaspillage de papier, une bande dessinée doit être lue et commentée pour qu’elle soit vraiment vivante.