La lauréate d’un Tony Award et la secrétaire de Madame Patina Miller joueront dans la série Power Prequel Raising Kanan – Blackfilm

Gagnant du Tony Award & Madame le Secrétaire Patina Miller est sur le point de jouer le rôle d’une mère Power Book III: Raising Kanan, Le spin-off Power Prequel de Starz dans les années 1990 qui suivra les premières années de Kanan Stark qui a été décrit par l’EP de franchise et l’ancienne star Curtis “50 Cent” Jackson comme la version adulte de Kanan sur la série des vaisseaux-mères.

Miller incarnera Raquel «Raq» Thomas, une «femme froide, dure, féroce… réussie et mortelle qui prend des noms dans un monde d’hommes», selon la description officielle du personnage fournie par Starz. «Elle est dure, résolue, impitoyable et pourtant, Raq est toujours capable d’aimer. Grand amour. Le seul destinataire de cette affection est son fils, Kanan – il est tout pour elle. Même si elle se soucie de lui, il y a de nombreux cas où l’on se demande si elle l’aime pour qui il est, ou si elle l’aime simplement comme une extension d’elle-même. L’enfant de trois ans, Raq porte également le lourd fardeau en tant que soutien de famille pour ses deux frères. Raq est le soleil, et tout le monde dans son univers existe sur son orbite. »

En plus de jouer Daisy Grant, coordinatrice de la presse, sur le récent Madame Madame Secrétaire de CBS, Miller est apparu dans le drame de PBS sur la guerre civile Mercy Street. Sur grand écran, elle a joué le Commandant Paylor dans Hunger Games: Mockingjay Parties 1 et 2. Elle a remporté un Tony pour son rôle principal en tant que meilleure joueuse dans la reprise de Broadway en 2013 de la comédie musicale de Stephen Schwartz, Pomme reinette.

Power Book III: Raising Kanan est une production exécutive de Kemp via sa société End of Episode et Jackson via son G-Unit Film and Television. Sascha Penn est showrunner et producteur exécutif. Les producteurs exécutifs sont également Mark Canton à travers son Atmosphere Entertainment MM, Chris Selak et Danielle DeJesus de End of Episode, Shana Stein et Bart Wenrich. Lionsgate TV produit la série pour Starz.

Raising Kanan est l’une des quatre ramifications Power actuellement en cours chez Starz, rejoignant Power Book II: Ghost, qui reprend après les événements de la série phare et qui met en vedette plusieurs membres de la distribution de cette émission; Power Book IV: Influence, une série centrée sur Rashad Tate alors qu’il poursuit sa quête incessante du pouvoir; et Power Book V: Force, qui suivra Tommy alors qu’il quitte New York.