La légendaire série Frasier pourrait avoir plus de saisons

Verrons-nous à nouveau le Dr Frasier Crane dans les nouvelles saisons? Ils planifient le retour et il semble que ce soit plus proche que jamais.

Il existe de nombreuses séries qui sont revenues des années après avoir été considérées comme terminées, telles que Roseanne, Murphy Brown, Will & Grace, dossier X ou The Clone Wars. Maintenant Frasier Elle pourrait suivre le même chemin, au moins plusieurs de ses acteurs se battent pour elle.

Selon l’actrice Peri Gilpin, qui a joué Roz Doyle dans la série, il a révélé que le retour est “toujours en cours”. En novembre, Kelsey Grammer, qui a joué le Dr Frasier Crane dans onze saisons du spin-off Cheers diffusé sur NBC, a déclaré que les nouvelles saisons étaient “prêtes à démarrer”.

«On en parle beaucoup. Je pense que quelque chose se passe, mais je ne sais pas exactement ce que c’est ni si cela se produira vraiment. Mais c’est en cours. ” Peri Gilpin a déclaré dans une nouvelle interview. “Tu sais ce que je veux dire? Cela ressemble à une grande provocation, mais j’attends également de savoir ce qui se passe! »

Plus tôt ce mois-ci, Grammer et Gilpin ont participé à une réunion virtuelle Frasier avec les co-stars David Hyde Pierce, Jane Leeves et Dan Butler pour lever des fonds pour The Actors Fund. John Mahoney, qui incarnait Martin Crane, le père curieux de Frasier et Niles Crane, est décédé en 2018 à l’âge de 77 ans.

“C’était formidable de les voir”, a déclaré Gilpin à propos de la réunion par chat vidéo. «Nous nous voyons régulièrement mais pas toujours… Je ne sais pas la dernière fois où nous étions tous ensemble. Bien sûr, John est parti et c’est horrible, mais c’était bien et pour une très bonne cause. “

S’il y a de nouvelles saisons, la situation sera différente.

Lors d’une apparition passée dans In Depth avec Graham Bensinger, Grammer était confiant que la suite se produirait, disant: “Je pense que le monde de Frasier reviendra certainement.”

“Nous verrons comment les gens réagiront car ils ne seront pas au même endroit. Il ne sera pas à Seattle. Ce ne sera pas le même Frasier “, a ajouté Grammer. «Il sera l’homme dans sa prochaine itération, et j’espère que c’est quelque chose que les gens aiment voir. Je pense que ce sera amusant. C’est toujours sa quête d’amour… Je pense que ça va toujours continuer avec Frasier. »

De plus, le retour portera sur une connexion avec le fils de Frasier, l’intelligent Frederick, joué à l’origine par Trevor Einhorn.