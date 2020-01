La loi a des limites. Ils ne le font pas. Bande-annonce de «Spenser: Confidential»

Netflix a publié la bande-annonce de sa future comédie d’action ‘Spenser: confidentiel‘, un film avec Mark Wahlberg (‘ 2 Guns ‘) dans le rôle d’un gars qui a tenté par tous les moyens de renverser des cartels de la drogue et des policiers corrompus qui l’ont faussement accusé il y a cinq ans. Winston Duke et Post Malone accompagnent Wahlberg en tant que protagonistes du film.

L’ancien officier de police Spenser (Mark Wahlberg) revient dans les bas fonds de Boston lorsqu’il découvre le complot qui a causé un meurtre très médical. Malgré les menaces constantes, Spenser décide de se faire justice par sa main avec son colocataire Hawk (Winston Duke), pour prouver que personne n’est au-dessus de la loi.

Le film est réalisé par Peter Berg à partir d’un scénario adapté par Sean O’Keefe. Ce sera la cinquième collaboration entre Wahlberg et Berg après “ The only survivor ” (2013), “ Black tide ” (2016), “ Da de patriotas ” (2016) et ‘Mile 22’ (2018).

Basés sur le best-seller d’Ace Atkins, “ Wonderland ”, ils composent le casting de Wahlberg en Spenser, Duke en Hawk, Malone, Alan Arkin en Henry Cimoli, Iliza Shlesinger en Cissy, Cassie Ventura en Elise, Bookem Woodbine et James DuMont.

Le film est produit par Wahlberg et Berg via son label Film 44, Neal H. Moritz pour Original Film et Stephen Levinson, avec John Logan et Toby Ascher comme producteurs exécutifs. La première sur la chaîne de streaming le 6 mars.

Ceci et d’autres trilers peuvent les trouver sur notre chaîne Dailymotion,

ou dans la section de Bandes-annonces et vidéos du web.

Cliquez ici pour le regarder sur YouTube