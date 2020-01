La maison de meurtre de la saison 1 d’American Horror Story est hantée dans la vraie vie

histoire d’horreur américaineLe titulaire de Murder House a accueilli de nombreux manigances fantomatiques dans la saison 1, mais il serait également hanté dans la vraie vie. La saison 1 ressemble presque à une vie à ce stade, avec American Horror Story qui devrait diffuser sa dixième saison en 2020, et qui vient d’être renouvelée pour trois saisons supplémentaires. Pourtant, ce n’est qu’en 2011 que le créateur et showrunner Ryan Murphy a fait ses débuts ce qui allait devenir un véritable mastodonte du câble, et une série toujours prête à se réinventer de manière toujours plus folle.

La dynastie American Horror Story a commencé avec l’histoire de la famille Harmon, le Dr Ben Harmon (Dylan McDermott), sa femme Vivien (Connie Britton) et leur fille Violet (Taissa Farmiga), qui font le long voyage à travers le pays depuis Boston à leur nouvelle maison à Los Angeles. Malheureusement, la tension existante que l’infidélité de Ben a créée au sein de la famille voyage avec eux, et si cela ne suffisait pas, leur belle nouvelle demeure contient en elle une histoire de la mort et les fantômes pour accompagner cette histoire.

Murder House continuerait bien sûr de devenir un cadre important pendant la saison 8, intitulé American Horror Story: Apocalypse, et diffusé en 2018. Cependant, selon ceux qui y ont vécu dans la vraie vie depuis que la maison a acquis sa notoriété, ses fantômes ne sont pas seulement de la variété fictive.

La vraie Murder House est en fait un manoir construit au début des années 1900 par le célèbre architecte Albert Rosenheim, et situé dans un quartier de Los Angeles appelé Country Club Park. La maison est considérée comme un monument historique, et la posséder peut entraîner des taxes réduites, mais aussi la nécessité d’effectuer des réparations coûteuses. Cela a conduit l’ancien propriétaire à conclure un accord avec les producteurs d’American Horror Story pour autoriser l’utilisation du manoir dans l’émission. La maison a été vendue en 2015, mais les acheteurs ont depuis intenté un procès contre l’ancien propriétaire, affirmant qu’ils n’avaient pas été informés du lien du manoir avec American Horror Story, ou que, selon eux, il était hanté par deux fantômes réels. .

Les propriétaires actuels se plaignent également de la façon dont les fans purs et durs d’American Horror Story continuent de s’infiltrer dans la propriété, dans certains cas, même par effraction et dommages. Ils affirment également que le vendeur n’a pas effectué les réparations convenues. Étonnamment, les propriétaires actuels n’ont pas l’intention de vendre la propriété, donc apparemment, la chose obsédante n’est pas trop gênante. Là encore, il y a certainement beaucoup de histoire d’horreur américaine les fans qui aimeraient être “hantés” par Tate Langdon d’Evan Peters. Malheureusement, les parties impliquées n’ont pas encore expliqué à quoi ressemblent ou ressemblent exactement leurs fantômes, ou s’ils sont habillés de la tête aux pieds avec un équipement de bondage en caoutchouc.

