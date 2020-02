La maison n’est pas toujours là où vous l’avez laissée

Si la princesse Améthyste semble avoir perdu quelque chose sur la couverture d’Amy Reeder Améthyste # 1, alors elle a de bonnes raisons. Comme l’aperçu promis pour cette nouvelle mini-série, quand Amethyst retourne à Gemworld, elle constate que non seulement son royaume a mystérieusement disparu, mais que son peuple aussi. Comme toujours, quelque chose se prépare dans Gemworld, mais cette fois, les fans ne verront peut-être pas Amethyst avec bon nombre des mêmes alliés qu’ils pourraient connaître et aimer.

Reeder met la princesse Amethyst sous les projecteurs en solo dans le cadre de l’impression Wonder Comics de DC Comics fondée par Brian Michael Bendis. Wonder Comics poursuit le modèle d’impression “pop-up” vers lequel DC s’est orienté au lieu d’impressions plus établies comme le Vertigo récemment fermé. Jusqu’à présent, Wonder Comics a ramené des personnages très appréciés du passé de DC (y compris Connor Kent) et a produit de superbes bandes dessinées au cours de sa première année. Amethyst a été ramenée dans la série Young Justice de 2019 dans ce qui est apparemment une réunion avec sa continuité après son redémarrage The New 52. Malgré toute l’histoire d’Amethyst dans l’univers DC, sa dernière itération est à bien des égards conforme à l’objectif de Wonder Comic d’ouvrir la porte à la fois au personnage et à l’univers pour de nouveaux lecteurs.

Reeder prépare le terrain pour l’aventure solo d’Amethyst à la veille de son 16e anniversaire avec la princesse Amethyst prête à retourner dans sa maison de Gemworld (probablement après son départ avec Young Justice après les événements de “Seven Crises”). Cependant, ce que la princesse Améthyste ne sait pas, et ce que les fans de Young Justice auraient déjà deviné, c’est que son royaume et ses sujets ne sont pas du tout comme elle les a quittés. Reeder fait un travail habile de lier le voyage d’Amethyst à la maison dans des histoires précédentes tout en créant un point d’accès fluide pour que de nouveaux lecteurs rejoignent la saga Gemworld grâce à la confusion bien justifiée d’Amethyst. Tout ne va pas bien dans Gemworld, et Amethyst va avoir besoin de plus d’aide que le livre “Crystal Healing” que ses parents sur Terre lui ont offert.

L’effet global de l’art de Reeder crée une sensation semblable à des mondes comme Oz et Wonderland. Tout comme ces mondes, la fantaisie de Gemworld déguise un sentiment de plus en plus sinistre qui reste le plus souvent invisible … pour l’instant. Cependant, de peur qu’il n’y ait de confusion, Reeder a fermement revendiqué ce monde comme le sien. Reeder est à la fois stylo et crayons dans cette mini-série et la résonance entre son talent d’écrivain et d’artiste aide à construire le charme particulier de la série. Malgré la douceur générale de la palette de couleurs, les lignes de Gemworld sont tout aussi nettes et fracturées que les restes de la maison d’Amethyst. Cela reflète parfaitement la nature féroce mais attentionnée d’Amethyst. Elle n’est peut-être aucunement une intrigante, croyant naïvement que le droit est de son côté, mais elle n’est pas non plus une violette qui rétrécit. (Les améthystes peuvent être violettes, mais elles n’en sont pas moins nettes).

Le joyau de ce premier numéro pourrait cependant être les interactions d’Amethyst avec son nouvel allié quelque peu réticent. Lorsqu’elle découvre que son royaume a effectivement disparu, Amethyst court immédiatement vers son amie Lady Turquoise, la dirigeante de l’un des royaumes les plus militaristes de Gemworld. Il devient rapidement clair que le peuple d’Amethyst n’est pas la seule chose qui a disparu. Lady Turquoise semble avoir perdu toute chaleur ou amitié qu’elle avait envers Amethyst, laissant la princesse sans alliés et sans indice. Heureusement, au moins un citoyen de Turquoise, Phoss, est prêt à l’aider, même après que Amethyst ait tenté de détruire sa “balade”, peut-être parce que Phoss est sympathique car sa petite amie est également de la Terre. La plaisanterie entre Phoss et Amethyst est si précise qu’elle pourrait être la chose la plus magique de la nouvelle série de Reeder.

Sans être lourde, la série laisse également entendre qu’elle s’attaquera non seulement au mystère du royaume d’Amethyst, mais aussi au privilège d’Amethyst en tant que jeune princesse. Alors qu’Amethyst a dû livrer sa juste part de batailles, la question prend plusieurs instants pour signaler certains des angles morts de la princesse. Bien que Lady Turquoise agisse sans aucun doute étrangement, elle a raison de dire à Amethyst qu’elle ne prend jamais en compte le coût de l’armée du royaume Turquoise quand elle combat ses batailles. Phoss l’exprime un peu plus brutalement lorsqu’elle dit à Amethyst que “ce qui est bon et mauvais dans ce monde n’est pas toujours clair comme de l’eau de roche“Non seulement Améthyste devra trouver son royaume, mais elle devra peut-être aussi devenir vraiment digne d’être son chef pour reprendre son trône.

Les procès de cette princesse Gemworld ne font que commencer, et la fin du numéro promet une douzaine de surprises pour Amethyst. Reeder change certaines des fondations les plus fondamentales du monde d’Amethyst et envoie cette princesse dans une délicieuse quête pour récupérer sa maison.

Améthyste # 1 est en vente dans votre boutique de bandes dessinées locale et en ligne.

