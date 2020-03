La malédiction du capitaine Thunder: le film

Les légendes urbaines sont des histoires appartenant au folklore contemporain qui, bien qu’elles contiennent des éléments surnaturels ou invraisemblables, sont présentées comme de véritables événements. Bien que certains soient basés sur des histoires vraies, ils sont exagérés, déformés ou mélangés à des données fictives. Ils circulent par le bouche à oreille, le courrier électronique ou des médias tels que la presse, la radio, la télévision ou Internet. La même légende urbaine peut avoir d’innombrables versions. Peut-être les plus connus, ceux que tout le monde reconnaît et qui définissent le genre sont ceux de Girl with the Curve, celui des crocodiles dans les égouts de New York et celui des Kidney Thieves. Cependant, ces dernières années, une nouvelle légende urbaine a pris de l’ampleur. C’est la malédiction de l’adaptation cinématographique d’El Capitan Trueno, notre propre Captain America créé en 1956 par le scénariste Víctor Mora et le dessinateur Miguel Ambrosio Zaragoza (Ambrós). Le héros médiéval intrépide éternellement amoureux de Sigrid, la reine de Thulé lointain, qui accompagnait le jeune Crispin et le puissant borgne Goliath a parcouru le monde pour combattre les Vikings, les Mongols, les Maures, divers monstres et les sorciers maléfiques. Une malédiction qui bien que (contrairement à celle de Tuthankhamon) n’ait pris aucune vie (du moins pour le moment), elle semble avoir mis fin à plusieurs carrières artistiques.

Les origines de la légende de Captain Thunder: le filmIls sont sombres et se perdent dans la nuit des temps. Le siècle dernier, le premier nom associé au projet était Juan Piquer Simón, le réalisateur valencien injustement méconnu qui doit des titres mémorables tels que Supersonic Man (1979), A Thousand Screams Has Night (1982), Slugs, slyy death (1988) ou Manoir de Cthulhu (1991). Par la suite, il a été associé à Juanma Bajo Ulloa, réalisateur de deux des films les plus uniques et les plus morbides des années 90 (Butterfly Wings et The Dead Mother) et au délirant et excessif Airbag (1997), l’un des plus gros succès du cinéma espagnol. Bajo Ulloa aurait pris personnellement l’adaptation et Filmax a approuvé un budget d’un milliard de pesetas. Le cinéaste basque a voulu mettre à jour le personnage qui, selon lui, était devenu dépassé: “On ne peut plus vendre cette innocence, ce style naïf et pop des années 50 et 60 aux enfants d’aujourd’hui. Les enfants d’aujourd’hui sont des psychopathes qui tuent zombies avec la playstation et vous devez leur donner un Thunder Captain à leur convenance. ” Sous Ulloa, il voulait du sang et du sexe, et donnait aux aventures du capitaine “un aspect visuel gothique, plus sombre que la bande dessinée”. Un capitaine Burtonian Thunder.

Le projet a été présenté au Festival de Saint-Sébastien en 2000. Il devait commencer le tournage au début de 2001 dans des lieux extérieurs situés en France, en Allemagne, en Scandinavie et au Maroc, et être sorti ce Noël. Le site Web (www.capitantrueno-lapelicula.com) a reçu des milliers d’entrées et des discussions ont été ouvertes pour consulter en permanence les opinions des fans. Il devait être un phénomène médiatique complet, avec une bande-son, une série animée pour la télévision, une bande dessinée basée sur le film, un jeu vidéo et toutes sortes de merchandising.

Mais il semble que Julio Fernández, président de Filmax, n’ait pas voulu pervertir ainsi le héros de son enfance. Ils disent que la patrie d’un homme est son enfance, et il ne fait aucun doute que nous pouvons trouver des traits du capitaine chevronné, champion de la justice et défenseur des faibles, en M. Fernández, qui, quand il a recueilli le Goya 2008 pour le meilleur film d’animation pour Nocturna: une aventure magique (l’avez-vous vu? Moi non plus) a appelé les personnes présentes à entreprendre une croisade contre les pirates maléfiques qui téléchargent des films sur Internet, demandant “des mesures urgentes et avec la même force que celles employées contre les le terrorisme et la maltraitance des enfants. ” Après avoir annoncé un casting massif dans toute l’Espagne pour trouver les acteurs, le projet a été interrompu en mai 2001 en raison de “différences de critères et d’approche”, comme l’a déclaré le réalisateur. Et ce qui s’annonçait comme une brillante carrière s’est également effondré. Under Ulloa n’a réalisé que deux films depuis Airbag: Américains ordinaires (1999) et Fragile (2004). Les avez-vous vus? Moi non plus.

Filmax a décidé de poursuivre le projet. En 2004, un audacieux Alejandro Toledo était impliqué comme directeur. Le connaissez-vous? Non? C’est étrange, car Tolède est un producteur bien connu de clips vidéo (comme Corazón partío ou El alma al aire, d’Alejandro Sanz) et de diverses publicités télévisées pour des marques telles que Kodak, Nike, BMW, Telefónica ou Antena 3 Televisión. Après l’annonce du début du tournage début 2005, avec un scénario de Juanma Ruíz et Jordi Gasull, et la présentation du projet à Cannes, tout a échoué, et en novembre 2004, le projet aurait été abandonné. En tant que nouveau projet à Tolède, l’adaptation cinématographique de Independencia! De José Luis Corral, qui promettait d’être le film le plus cher du cinéma espagnol (avec un budget compris entre 25 et 30 millions d’euros) et qui devait commencer, n’a rien donné. tourner en mai 2008.

Quant à M. Fernández, en février 2008, il a été accusé par le procureur de la Catalogne de détournement de rien de plus et rien de moins de 50 millions d’euros. Heureusement, tout avait peur et le célèbre producteur galicien a été acquitté le mois suivant. Une autre victime de la malédiction?

En mai 2007, le début de la production était “imminent”. Víctor Mora, titulaire des droits sur ses personnages, les avait donnés au producteur valencien Maltés Producciones pour tourner un film dont le titre provisoire serait Les aventures du capitaine Thunder. Il serait réalisé par Pau Vergara, le réalisateur de films aussi connus que le documentaire Beyond the Barbed Wire et Memories of a Guerrilla: The Story of Remedios Montero. De toute évidence, aucun cinéaste prestigieux ne voulait être victime de la malédiction. Son intention était de présenter le casting et la production complète au Festival de Cannes de cette année.

Mais encore une fois, rien de tout cela ne s’est produit. Ce n’est qu’en mai 2008 qu’il a été annoncé qu’ils avaient convaincu Elsa Pataky (la jeune fille vise un bombardement depuis ses jours de l’infâme Beyond Re-Animator) de jouer Sigrid, après avoir prouvé sa solvabilité pour ces rôles après ses performances dans deux classiques du septième art tels que Santos ou Romasanta. Mais au Festival de Cannes de cette année, Pataky a annoncé que le projet allait de l’avant, avec un budget de 15 millions d’euros et un tournage en anglais qui débutera mi-novembre dans les studios de Ciudad de la Luz (Alicante), mais avec un nouveau réalisateur! Nous ne pouvons cacher notre inquiétude pour le sort de Vergara. Le nouveau élu a été Daniel Calparsoro. Oui les amis. Le grand réalisateur d’Ausentes (2005) et de Guerreros (2002). Un homme qui n’a pas peur de la malédiction car il n’a pas non plus trop de prestige à perdre. Avec qui on ne compte pas pour le moment est un acteur qui incarne le protagoniste. Pataky a déclaré qu’il serait un acteur international “bien connu”. – Il semble que personne ne veuille mettre le costume du capitaine. Elsa pense peut-être convaincre son amant, Adrien Brody, dont Manolete n’a pas encore été libéré “en raison de différents problèmes avec le producteur”. Et c’était prêt en 2007. Juste l’année où Pataky a accepté le rôle de Sigrid.

Une dernière information. En 1978, le groupe Asfalto enregistre son premier LP où il inclut une chanson intitulée, précisément, Capitán Trueno. On dit qu’en faisant reculer le disque dans cette coupe, vous pouvez entendre les avertissements du sort terrible qui attend ceux qui osent sortir le capitaine de leurs océans comiques …

