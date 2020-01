La marionnette de Baby Yoda a coûté 5 millions de dollars

Le Mandalorien, le grand succès de Disney + et Star wars, ça fait fureur sur les réseaux sociaux grâce à Baby yoda. Au fil du temps, la marionnette du personnage à filmer a coûté cinq millions de dollars.

Dès le moment de sa première, Le Mandalorien est devenu l’un des plus grands succès de Star wars. Cette nouvelle série de Disney +, possède d’excellents attributs qui le rendent excellent. L’un d’eux est Baby yoda, l’adorable personnage qui a conquis le cœur de tous les spectateurs.

Maintenant Adam Pally, qui incarne l’un des soldats impériaux de la première saison, a révélé combien coûte la marionnette Baby Yoda utilisée pour ses apparitions à l’écran?. Dès le début, le créateur et showrunner Jon Favreau, Il voulait garder le personnage secret car il sentait déjà qu’il aimerait beaucoup les fans.

Pour cette raison, de nombreuses ressources ont été investies afin que Baby yoda se démarquer Le Mandalorien et cela signifiait dépenser beaucoup d’argent, ainsi que d’avertir le reste des acteurs à ce sujet. “Je me souviens du premier coup que j’ai pris quand je l’ai frappé …”, a déclaré Pally lors de l’événement de presse de la Television Critics Association. “Ils ont dit” couper “et Jon (Favreau), qui voyait tout sur un moniteur dans son bureau, est descendu et a dit: «Je veux juste vous faire savoir que c’est le héros (marionnette) et coûte environ 5 millions de dollars. Je veux que tu le frappes, mais je veux que tu le penses »“.

En outre, Pally a commenté qu’après avoir connu la grande somme d’argent que la marionnette qui devait frapper dans cette scène a coûté, il est devenu si nerveux que Les trois coups suivants ont échoué.

Y aura-t-il des surprises lors de la deuxième saison?

Après l’énorme succès de la première saison de Le Mandalorien, la série a été renouvelée pour une deuxième saison. Ll’intrigue se concentrera sur la recherche de la maison de Baby Yoda, selon Tech Radar, nous pouvons donc commencer à penser que l’importance qui sera accordée à ce personnage sera égale ou supérieure à celle des chapitres que nous avons déjà vus.

Nous devrons encore attendre plus de 9 mois jusqu’à l’arrivée de nouveaux épisodes, mais la bonne nouvelle est que Disney +, la plateforme de diffusion de The Mandalorian, arrive en Espagne le 31 mars.

