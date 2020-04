La marraine: le nouveau drame criminel avec Jennifer Lopez

Jennifer Lopez jouera le trafiquant de drogue colombien Griselda Blanco dans The Godmother, un drame policier qui sera réalisé par le réalisateur d’El Cuento de la Criada et écrit par l’écrivain de The Departed.

Comme indiqué pour Deadline, Reed Morano, directeur de The Tale of the Maid, est en pourparlers pour diriger le drame policier STXfilms, que William Monahan est également en train d’écrire aux côtés de Terry Winter et Regina Corrado.

La marraine suivra l’histoire et les hauts et les bas de Griselda Blanco, la narcotrafiquante colombienne qui s’est moquée et a dépassé tous les hommes qui l’entouraient dans l’entreprise pour sortir d’une vie de ressources rares en Colombie et devenir l’un des plus grands trafiquants de drogue au monde. Blanco valait plus de 2 milliards de dollars et était un personnage clé de la guerre contre la drogue à Miami dans les années 1970 et 1980. Cette série de conflits armés a été centrée dans la ville de Miami, en Floride, entre le gouvernement des États-Unis et le cartel de Medellín.

Jennifer Lopez a actuellement cherché à travailler sur des projets distinctifs au sein de l’industrie, déclarant même précédemment qu’il était très difficile aujourd’hui de travailler sur un film non Marvel ou en franchise. Avec son dernier film d’escrocs de Wall Street, l’actrice a été très bien acceptée par la critique, certains l’ont même considérée comme une favorite pour présenter l’Oscar de la meilleure actrice.

Sans sa nomination, elle a sans doute maintenant du mal à choisir des projets qui la propulseront comme actrice, donc on soupçonne même qu’en donnant vie au trafiquant de drogue, Jennifer Lopez sera enfin confrontée à un rôle suffisamment puissant pour lui mériter une nomination pour Oscar très convoité.