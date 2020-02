La mauvaise éducation de Hugh Jackman, Alison Janney et Ray Romano: Premier trailer de ‘Bad Education’

HBO a publié le premier ‘Mauvaise éducation», la comédie dramatique tant attendue avec Hugh Jackman (« The Great Showman »), Alison Janney (lauréate du prix Scar pour« Yo, Tonya »), Alex Wolff (« Hereditary ») et Ray Romano (« The Great Disease of Love » ») réalisé par Cory Finley (« Purebred »).

Mike Makowsky («Sommes-nous seuls?») Signe le scénario en se basant sur un cas réel où il a lui-même vécu à la première personne pendant sa scolarité. Ce script a été publié en 2016 dans la Liste noire, une liste qui comprend chaque année les scripts les mieux notés qui n’ont pas encore été produits et à partir desquels des films primés aux Oscars tels que ‘Slumdog Millionaire’, ‘The King’s Speech’, ‘ Argo ‘ou’ Spotlight ‘, parmi tant d’autres.

“Mauvaise éducation»raconte la véritable histoire de la façon dont un groupe de professeurs et de hauts fonctionnaires de l’une des écoles publiques les plus importantes des États-Unis a réussi à voler plusieurs millions de dollars des deniers publics. L’un des plus grands scandales du système scolaire américain, qui a eu un impact sur l’opinion publique et a été suivi par des centaines de médias.

Le film sortira aux États-Unis via HBO le 25 avril, bien que les Espagnols auront l’occasion de le voir dans les salles grâce à DeAPlaneta, une entreprise qui avait le bon œil à faire avec la distribution de cette production indépendante des semaines avant de son passage triomphant au Festival de Toronto. Environ 20 millions de dollars disent qu’il a payé HBO pour cela.

Enfin, mentionnez qu’il y a quelques semaines à peine, la DeAPlaneta susmentionnée a annoncé sa première espagnole pour le 6 mars prochain, bien que le distributeur n’ait pas accompagné l’annonce de tout type de matériel promotionnel … ce qui nous fait douter que cela se passe être comme ça.

Cliquez ici pour le regarder sur YouTube

Ceci et d’autres trilers peuvent les trouver sur notre chaîne Dailymotion,

ou dans la section de Bandes-annonces et vidéos du web.