La meilleure frénésie de séries de chaque chaîne de streaming en Espagne

Chaque service de streaming en Espagne a sa propre série, mais ces recommandations sont les meilleures que vous puissiez voir de chacune d’entre elles.

Netflix peut être responsable du lancement de la tendance du streaming, mais à ce stade, de nombreux concurrents travaillent dur pour attirer l’attention des téléspectateurs et d’innombrables séries sur chaque service qui font de même. Il peut être rapide d’essayer de décider quoi voir, alors voici quelques suggestions. Si vous avez l’un de ces quatre services de streaming en Espagne et que vous ne les avez pas vus, installez-vous confortablement et préparez-vous à une bonne frénésie dès que possible.

Netflix – Naruto

C’est assez audacieux de commencer une liste de recommandations avec la mère de toutes les recommandations, mais si vous cherchez à passer autant de temps que possible, il n’y a pas de meilleur pari que Naruto. Avec un total de plus de 200 épisodes dans la série originale, plus du double de celui de la suite, Naruto Shippuden, et encore plus d’heures de divertissement ninja dans les films, cela pourrait être la frénésie d’une vie que vous cherchiez.

Concentré sur le personnage de Naruto, un jeune homme qui grandit dans un village qui idolâtre les arts magiques du ninja. Naruto entraîne le spectateur dans un vaste voyage alors qu’il regarde une distribution complète et détaillée grandir, changer de côté et mourir dans des climats déchirants. Il y a quelque chose pour tout le monde à Naruto, et si vous avez déjà voulu essayer un anime, cela pourrait être le meilleur point de départ pour les fans potentiels.

HBO – Le fil

Il est difficile de croire que c’est la première fois que nous recommandons The Wire de HBO. C’est une entrée récurrente dans des listes comme celle-ci, et si quelqu’un que vous connaissez l’a vu, il vous en a probablement parlé avec enthousiasme.

The Wire est à la fois l’une des séries télévisées les plus réalistes et les plus divertissantes à avoir jamais été diffusée à la télévision, prenant le cadre familier de l’histoire de la police et des voleurs et la transformant en un regard immersif et constant sur la guerre Drogues à Baltimore. Avec cinq saisons au cours desquelles chacune se concentre sur une facette différente de la ville en tant qu’organisme, The Wire n’est peut-être pas une recommandation unique, mais c’est celle que vous devriez prendre si vous en avez le temps.

Disney + – Star Wars: The Clone Wars

Disney + débarque avec son service de streaming en Espagne le 24 mars et quelle meilleure recommandation pour vous donner une bonne frénésie que Star Wars: The Clone Wars, série qui s’est avérée suffisamment populaire auprès des fans pour que les créateurs l’aient proposée pour une septième et dernière saison cette année. Avec des tonnes d’épisodes à regarder et une très large distribution de personnages, la structure de la série d’arcs cinématographiques rend le rythme complètement engageant.

Aussi diviseur que le fandom de Star Wars peut être, et autant que l’animation 3D en sourdine peut jeter un peu en arrière pour ceux qui ne le connaissent pas, une fois que vous lancerez The Clone Wars, il n’y aura plus de retour en arrière. C’est peut-être la meilleure propriété de Star Wars, mais vous devrez la voir avant de pouvoir en discuter d’une manière ou d’une autre.

Amazon Prime – L’homme dans le haut château

L’homme dans le haut château est sans aucun doute une série avec laquelle se gaver d’Amazon Prime. Avec quatre saisons et un total de 40 épisodes d’une heure environ. La série se déroule en 1962 et se déroule dans un monde dystopique dans lequel les puissances de l’Axe ont remporté la Seconde Guerre mondiale et les États-Unis ont été divisés en trois parties: les États du Pacifique sur la côte ouest, le Grand Reich sur la côte est. et la zone neutre des montagnes Rocheuses. La série suit des personnages dont les destins s’entrelacent après être entrés en contact avec une série de films de propagande qui montrent une histoire très différente de celle qu’ils vivent.

