La meilleure scène de Star Wars 9 a été ajoutée dans le réenregistrement

Quand ils ont tourné des scènes supplémentaires pour Star wars 9 Ils ont ajouté l’un des meilleurs moments du film et de la nouvelle trilogie.

Star wars 9 Il a été publié il y a quelques semaines et a suscité une certaine controverse. Il y a des gens qui l’ont beaucoup aimé, d’autres qui ne l’apprécient pas, et son montage rapide et l’utilisation excessive du service des fans ont été critiqués. Mark hamill vient de faire une brève apparition comme Luke Skywalker dans L’ascension de Skywalker, mais ce fut un moment crucial. Cependant, nous savons maintenant que cette scène a été ajoutée à la fin de la production à la suite du réenregistrement.

L’éditeur Maryann Brandon a révélé que la présentation de Roi (où il flotte et appelle les Jedi du passé) et le retour de Luke Skywalker dans Star wars 9 comme un fantôme de la Force Ahch-to Cela faisait partie de ces ajustements.

“La scène sur l’île avec Luke, quand Luke voit Rey a été ajoutée très tard”, confirme Maryann Brandon. «Le film nous a informés, après avoir été ensemble, ce que j’avais à dire, alors nous sommes revenus et avons eu ce dialogue. Il y a eu un moment amusant entre Poe et Rey lorsque le Falcon atterrit et est en feu, nous voulions avoir un échange plus humoristique entre eux. Rien d’important, non. “

La scène avait initialement moins de sens que nous l’avons vue dans les films.

On rapporte que nous allions voir Luke Skywalker à nouveau dans Star wars 9, mais très différemment. Puisque la scène serait au coin du feu et que ce serait avec sa forme humaine, ce ne serait donc pas un fantôme de force. Ce serait donc un “flashback” de Roi était en Ach-to et a probablement dit la dernière leçon qu’il avait promise et que The Last Jedi jamais révélé. Au lieu de cela, nous pouvons voir l’une des meilleures scènes de cette trilogie.

Star wars 9 C’est une superproduction qui a déjà permis de collecter plus de 918 millions de dollars dans le monde.

