La mère de Chris Evans l’a convaincu d’accepter le rôle de Captain America

Malgré sa retraite, Chris Evans reste Captain America dans presque tous les sens du terme, et nous pouvons remercier sa mère de l’avoir convaincu de jouer ce rôle. Esquire a récemment fait un long métrage sur Evans, dans lequel il est révélé qu’il avait initialement rejeté l’offre par peur d’être trop sous les projecteurs, mais reconsidéré grâce à Lisa Evans.

“Sa plus grande crainte était de perdre son anonymat”, a déclaré Lisa. «Il a dit:« J’ai maintenant une carrière où je peux faire un travail que j’aime vraiment. Je peux promener mon chien. Personne ne me dérange. Personne ne veut me parler. Je peux aller où je veux. Et l’idée de perdre cela me terrifie. “” Il appelait et me demandait mes conseils “, dit-elle. «Je lui ai dit:« Regardez, vous voulez faire du théâtre pour le reste de votre vie? Si vous faites cette partie, vous en aurez l’occasion. Vous n’aurez jamais à vous soucier de payer le loyer. Si vous participez, il vous suffit de décider, cela n’affectera pas ma vie négativement, cela le permettra. »

Evans a joué Steve Rogers dans Captain America: The First Avenger, The Avengers, Captain America: The Winter Soldier, Avengers: Age of Ultron, Captain America: Civil War, Spider-Man: Homecoming, Avengers: Infinity War, Captain Marvel et Avengers : Fin du jeu. Il avait également des camées non crédités dans la scène de mi-crédits Ant-Man et Thor: The Dark World.