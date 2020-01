La merveilleuse Mme Maisel: Top 10 des gestes romantiques à l’honneur

Chaque fan de The Marvellous Mme Maisel a eu le cœur brisé, puis remis en place alors que chaque nouvel épisode tire à tout le monde. Chaque personnage de la série a trouvé de nouvelles façons de dire “Je t’aime” qui ont des fans essuyant leurs larmes de saphy.

Que ce soit l’engagement d’Abe et Rose l’un envers l’autre ou la relation adorablement maladroite de Midge avec Benjamin, la série regorge de gestes d’amour et d’adoration. Chaque couple a sa propre façon d’exprimer son affection pour l’autre et cela rend les fans encore plus amoureux des personnages. Voici les dix premiers gestes romantiques de The Marvellous Mrs Maisel.

10 Benjamin donne tous ses records à Abe

La plupart des fans, même ceux qui avaient précédemment été Team Joel, soutenaient Benjamin quand il a volontairement donné tous ses records à Abe pour prouver qu’il était digne d’épouser Midge. Alors que Joel n’a même pas pris la peine de demander la permission d’Abe pour épouser Midge, Benjamin a non seulement demandé mais a également donné à Abe tout renseignement qu’il demandait.

Benjamin n’a pas été frustré ou irrité et a plutôt attendu patiemment la réponse d’Abe. C’est l’un des gestes d’amour les plus altruistes de la série, car Benjamin était prêt à tout pour pouvoir passer le reste de sa vie avec Midge.

9 Rose sauve Abe hors de prison

Bien qu’Abe et Rose ne soient pas le couple le plus affectueux – ils ont des lits séparés après tout – les deux se consacrent plus que tout autre couple de la série. Le couple semble toujours trouver un moyen de le faire fonctionner et de faire ce que c’est dans le meilleur intérêt de son conjoint.

Même lorsque Rose avait du mal à accepter le nouveau style de vie d’Abe, elle était toujours celle qui l’avait libéré de prison et l’avait ramené à la maison. Cela prouvait l’engagement et l’amour de Rose pour Abe parce que même si elle ne comprenait pas ses choix, elle restait à ses côtés.

8 Abe part à Paris pour Rose

Il n’y avait pas de geste romantique plus grand que quand Abe a volé jusqu’à Paris pour prouver qu’il aimait et avait besoin de Rose. Abe n’est pas le gars le plus aventureux car il est assez à l’aise dans son bureau entouré de ses livres. Mais lorsque sa femme bien-aimée part pour Paris et qu’Abe réalise finalement qu’elle ne reviendra pas, il saute dans une plaine.

Non seulement Abe s’est envolé pour un autre pays pour récupérer sa femme, mais il l’a également écoutée et a appris plus sur ce dont elle avait besoin. Une fois que le couple est retourné à New York, Abe a fait tout ce qu’il pouvait pour s’assurer que Rose était heureuse, comme la faire entrer dans un cours d’art à l’université. Il n’y a pas d’appel à quitter pour ces deux-là.

7 Midge va dans une galerie d’art avec Benjamin

Parfois, lorsque vous vous souciez vraiment d’une autre personne, vous devez en apprendre davantage sur ses intérêts et faire un effort pour vous impliquer dans ce qui est important pour elle. Midge a fait exactement cela pour Benjamin.

Midge n’est pas la plus grande experte en art et ne semble pas très intéressée, mais elle sait que c’est important pour Benjamin. Par conséquent, elle accepte d’aller dans une galerie avec lui dans l’épisode de la saison 2, “Regardez, elle a fait un chapeau”. Midge a non seulement tenté de découvrir la passion de Benjamin, mais elle a également demandé à l’un de ses artistes préférés de lui vendre un tableau. Cela a prouvé que Midge est prête à faire un effort supplémentaire pour ceux qu’elle aime.

6 Joel se tient au milieu de la rue

Chaque fan a complètement oublié que Midge et Joel sont divorcés alors qu’ils regardaient le couple clairement amoureux se fiancer de la manière la plus romantique et dramatique possible.

Joel a montré son dévouement à Midge alors qu’il courait au milieu d’une rue animée et a refusé de revenir à la sécurité du trottoir jusqu’à ce que Midge accepte de l’épouser. La proposition était théâtrale et pleine d’humour, ce qui convenait assez bien au couple maladroit. Les deux ont dansé avec bonheur alors que les voitures klaxonnaient avec impatience. Tout le monde ne se soucie pas de l’amour; certaines personnes ont des choses plus importantes à faire.

5 Benjamin va au spectacle de Midge

Tout comme la façon dont Midge est allé à la galerie d’art pour Benjamin, Benjamin a également tenté d’en savoir plus sur les passions de Midge. Dans la saison 2 «Votez pour Kennedy, votez pour Kennedy», Benjamin essaie de faire partie du monde de Midge et montre son soutien à son rêve en allant au Gaslight pour regarder son acte.

Benjamin a ri de toutes ses blagues et a dit à Susie comment Midge était une star en devenir, tout comme un bon système de soutien devrait le faire. Lorsque Midge a demandé à Benjamin comment il aimait son acte, il lui a dit qu’il pensait qu’elle était sensationnelle. Benjamin regardant l’acte de Midge montre à quel point il se soucie d’elle car il est prêt à s’immerger dans une nouvelle culture juste pour elle.

4 Joel essaie de trouver Mei Lin

Joel et Midge semblent enfin se réconcilier avec leur divorce et il semble que les deux aient commencé à avancer. Pendant que Joel ouvre son nouveau club, il tombe sur quelque chose d’inattendu. Une nouvelle petite amie. Cependant, le couple a connu un début difficile, car Joel est déterminé à ne pas répéter ses erreurs.

Après que Joel et Mei Lin soient en désaccord, Joel n’a plus de nouvelles d’elle pendant un moment. Afin de trouver son nouvel amour pour qu’il puisse se réconcilier avec elle, Joel se rend dans la section des jeux illégaux de son nouveau club pour voir s’il peut obtenir de l’aide. Joel raconte à tout le monde à quel point les yeux de Mei Lin sont grands et à quel point elle est intelligente et drôle. Cela a fonctionné alors que Mei Lin refait surface peu de temps après.

3 Lenny demande à Midge Out

Midge est une femme recherchée, que ce soit en tant que comédienne ou rendez-vous amoureux. Lenny et Midge ont été des amis occasionnels pour la plupart de la série, se heurtant de temps en temps. Les fans adorent l’amitié entre les deux, car ils sont capables de reprendre là où ils s’étaient arrêtés, peu importe la durée et peuvent toujours rire comme de vieux amis.

Mais il semble que l’amitié commence à prendre une nouvelle direction dans la saison 3. Alors qu’ils terminent leur soirée de danse en Floride, Lenny appelle Midge: “Hé … peut-être un jour avant ma mort.” Et Midge répond “C’est une date”. avant qu’elle ne se pavane dans la nuit. Les fans ne peuvent que se demander ce qui se passera entre les deux dans la saison 4.

2 Commentaire spectaculaire de Benjamin

Benjamin n’est peut-être pas aussi lisse ou charismatique que Joel, mais il a ses moments charmants. Dans “Look, She Made a Hat” de la saison 2, Benjamin balaie les fans quand il donne au mot spectaculaire un tout nouveau sens.

Alors que le couple maladroit se tient à l’extérieur pour parler de bancs dans les couloirs, Benjamin ajoute sournoisement ce commentaire à la conversation: “Bien que spectaculaire prenne une signification très différente une fois qu’une personne vous a rencontré. Vous êtes spectaculaire.” Midge est même resté sans voix pendant un moment et chaque fan, au moins momentanément, a rejoint l’équipe Benjamin.

1 Joel & Midge Dancing

Joel et Midge n’ont pas toujours été le couple divorcé qui essaie simplement de comprendre les finances et la façon de coparentalité. À un moment donné, ils étaient un jeune couple heureux débutant. Ils se faisaient rire et leur spontanéité était adorablement contagieuse.

Dans “Parce que tu es parti” de la saison 1, les fans ont pu voir Midge et Joel, autrefois heureux. Joel, tellement pris par Midge, la rapproche de la danse alors qu’il lui dit qu’il aime quand elle rit. Alors qu’ils se balancent sur la musique, Joel déclare que la chanson qu’ils dansent est désormais leur chanson. Il vole un dernier coup d’œil adorateur à sa future ex-femme avant de se dérober.

