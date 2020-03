La mise à jour du patch Outer Worlds répond à de nombreuses demandes de fans

Le prochain Les mondes extérieurs patch ajoute de nombreux changements de qualité de vie demandés depuis longtemps. Obsidian Entertainment, précédemment aimé de Fallout: New Vegas, est impatient de corriger de nombreuses petites choses frustrantes dont les utilisateurs se plaignent depuis la sortie.

Lancé en 2019, The Outer Worlds a gagné du terrain en tant que succès critique et commercial et, plus important encore, en tant que retour aux éléments d’action-RPG du passé de son développeur. Beaucoup pensent à Fallout 3 et à New Vegas comme un âge d’or pour les RPG d’action-combat qui, malheureusement, ont été perdus depuis que leurs systèmes ont commencé à être simplifiés dans la nouvelle génération. Tout comme les jeux Fallout publiés par Bethesda, The Outer Worlds propose des zones ouvertes à explorer par le joueur et de nombreux personnages à qui parler avec de nombreuses options de jeu basées sur le choix. Le joueur attribue des statistiques à son personnage, améliorant différents aspects de ses prouesses au combat, ainsi que divers autres mécanismes tels que le tempérament et le charme pour faciliter la communication avec les PNJ.

Connexes: le port de commutation des mondes extérieurs arrive le 6 mars 2020 sans cartouche physique

Sur les forums officiels de The Outer Worlds, Obsidian Entertainment a publié une liste de correctifs et de modifications à venir dans son dernier patch. Cela inclut la taille du texte réglable, qui a été un problème constant pour les joueurs jouant à distance sur un téléviseur ou sur des moniteurs haute résolution. Non seulement cela, mais ils ont des couleurs de police améliorées pour la visibilité et un support supplémentaire pour les moniteurs ultra-larges. Ils ont également ajouté de nouvelles balises de quête sur la carte, afin que les joueurs puissent suivre plus facilement les quêtes secondaires. Parallèlement à la multitude de changements d’interface utilisateur, Obsidian a également ajouté la possibilité de basculer le sprint dans le jeu. Il existe également des dizaines de bogues qui ont été corrigés.

C’est peut-être le moment idéal pour revenir dans The Outer Worlds, étant donné que bon nombre des changements de joueurs les plus demandés ont été ajoutés et que le jeu, apparemment, est dans le meilleur état dans lequel il ait jamais été. Il est sûr de voir un petit la résurgence des joueurs grâce à ces nouvelles mises à jour, c’est donc le bon moment pour tous ceux qui veulent avoir une communauté active pour discuter des meilleures constructions de personnages avec.

Obsidian Entertainment a déclaré qu’en raison du succès du jeu, il pourrait éventuellement y avoir une suite à The Outer Worlds. Cependant, la suite peut ne pas être complètement ouverte, similaire à ce titre actuel. Bien qu’il existe de grandes zones à explorer, ces zones ne sont pas interconnectées. Au lieu de cela, il y a des écrans de chargement entre eux qui peuvent ruiner l’immersion du jeu pour certains. Cela étant dit, Les mondes extérieurs a vendu plus de deux millions d’unités, ce qui en fait l’un des titres les plus vendus de 2019. Ces ventes impressionnantes signifient l’envie de jeux de rôle traditionnels dans un marché qui en était quelque peu dépourvu.

Suivant: La Revue des mondes extérieurs: c’est exactement ce que vous espériez

Source: Obsidienne