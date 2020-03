La mise à niveau n’en vaut pas la peine et voici les preuves

Alors que de nombreuses personnes travaillent encore sur un téléviseur 4K, de nombreuses entreprises sont déjà prêtes à vendre aux consommateurs un écran 8K. Le problème est qu’il semble y avoir peu d’avantages à posséder un téléviseur 8K par rapport à une alternative 4K. Un point maintenant réitéré dans une nouvelle étude.

Il ne fait aucun doute que l’expérience de visionnement de divertissement à domicile s’est considérablement améliorée ces dernières années, les consommateurs n’étant désormais limités que par leur budget de dépenses. Cependant, il arrive un moment où vous pouvez avoir un meilleur système domestique, mais sans en tirer réellement les avantages. Un exemple typique semble être la différence entre la façon dont l’œil humain perçoit le contenu 4K et 8K, qui semble au mieux minimal.

Dans une récente étude en double aveugle par certains des grands noms de l’industrie, les résultats ont indiqué que peu de personnes pouvaient faire la différence au-delà de 8K étant (en moyenne) «légèrement légèrement meilleure». Comme le souligne TechHive, le test a consisté à prendre une sélection de clips 8K et à les comparer aux mêmes clips après une mise à l’échelle vers 4K et une mise à l’échelle vers 8K. Bien que la mise à l’échelle puisse soulever certaines questions, cela a été fait pour s’assurer que l’expérience n’était pas affectée par d’autres problèmes techniques, tels que l’affichage sur lequel les clips étaient lus au hasard. Au total, 139 personnes ont participé à l’étude avec leur acuité visuelle mesurée pour exclure toute différence significative de vision.

Les téléviseurs 8K ne valent tout simplement pas l’investissement en ce moment

Si l’argument était simplement ce qui est le mieux, alors 8K gagne à chaque fois. Après tout, elle est techniquement meilleure que la 4K, en termes d’offrir une expérience plus riche. Cependant, cela n’est vrai que si vous pouvez remarquer la différence pour commencer, et cela va varier considérablement en fonction de l’individu, de la qualité de la vision et de la distance du téléviseur. Bien sûr, certains remarqueront la différence, et pour eux, 8K sera une meilleure proposition. Là encore, étant donné que même dans le meilleur des cas, les résultats de cette étude n’indiquaient qu’une expérience légèrement meilleure, cela renforce encore le point plus large que la différence est celle des marges fines. Bien que des différences mineures puissent être importantes, elles importent moins lorsque la marge de prix entre 4K et 8K n’est pas aussi fine. Lorsque vous pesez ensuite la différence de prix par rapport à la marge d’amélioration, il semble clair qu’il y a peu, voire aucune, de raisons pour justifier une mise à niveau de 4K à 8K.

Même si supposer que 8K vaut la mise à niveau au niveau visuel, il reste toujours le problème plus général d’un manque total de contenu 8K. Même maintenant, le contenu 4K n’est toujours pas aussi facilement disponible, en termes de disponibilité réelle et en termes de coût accru par rapport au contenu HD et SD. Compte tenu de cette disponibilité, les vidéos 8K sont presque inexistantes et il est peu probable qu’elles changent de sitôt. Dans un avenir à plus long terme, il se peut très bien qu’il y ait de meilleures raisons de passer de 4K à 8K (ou simplement de sauter 4K tout à fait), mais pour le moment – les consommateurs ont intérêt à acheter un téléviseur 4K. Sans oublier, l’utilisation de ces économies 4K supplémentaires pour mettre à niveau le reste de la configuration de l’expérience domestique.

