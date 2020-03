La montée des trous du complot Skywalker expliquée par le roman

le Star Wars: The Rise of Skywalker la romanisation tente de combler certains trous de l’intrigue dans le film. En entrant, à peu près tout le monde (y compris le réalisateur J.J. Abrams) savait que The Rise of Skywalker n’allait pas plaire à tout le monde. Surtout après que The Last Jedi se soit avéré être l’un des blockbusters les plus conflictuels de la mémoire récente, le dernier chapitre de la saga Skywalker devait être quelque peu controversé. Ce que les gens ne s’attendaient peut-être pas, c’est que The Rise of Skywalker se classe comme le film Star Wars le plus revu en direct de la franchise, le consensus général étant que c’était une conclusion décevante à une histoire épique.

Pour être juste, The Rise of Skywalker a sa juste part de supporters, mais plusieurs critiques et téléspectateurs ont contesté la structure du film, les retcons perçus de The Last Jedi et d’autres problèmes flagrants qui ont empêché le film d’atteindre son plein potentiel. Alors que The Rise of Skywalker devrait faire ses débuts sur les médias à la maison plus tard ce mois-ci, la romanisation officielle a fait le tour. Semblable aux nouveautés The Force Awakens et Last Jedi, cela a été présenté comme une “édition élargie” qui comprenait du matériel supplémentaire non vu dans la coupe théâtrale. Mais dans l’esprit de certains lecteurs, ce nouveau contenu allait au-delà des scènes supprimées standard.

Il est difficile de le dire avec certitude, mais il semble que l’un des objectifs de la romanisation était de contourner certaines des principales plaintes des téléspectateurs après avoir vu le film. Les livres canon de Star Wars ont toujours été mûrs pour fournir un nouveau contexte aux films, aidant les fans à acquérir une nouvelle appréciation pour certains aspects. Mais un cas peut être fait.La montée de Skywalker aurait été bénéfique si certaines de ces informations avaient été incluses dans le film en décembre dernier.

Rise of Skywalker Palpatine est un clone

Lorsque la première bande-annonce de Rise of Skywalker a été diffusée lors de la célébration de Star Wars à Chicago l’année dernière, les fans ont été surpris de découvrir que l’empereur Palpatine était de retour. Le méchant dominant des six premiers épisodes de la saga est apparemment décédé à la fin de Return of the Jedi, appelant à se demander comment Dark Sidious a survécu (plus à ce sujet dans un peu). Dans le film, Palpatine est dans un état physiquement déformé, nécessitant l’utilisation d’un harnais Ommin pour vivre. Certains se sont demandé si ce corps était le même que Darth Vader avait jeté dans l’arbre de l’étoile de la mort ou si la magie du côté obscur signifiait que c’était autre chose.

Un argument peut être avancé qui est inféré dans le film, mais la romanisation de Rise of Skywalker confirme que Palpatine est un clone dans le film. Bien que le vaisseau abrite l’esprit de l’empereur, ce n’est pas son corps d’origine. Ce qui est déconcertant, c’est que cette révélation a été initialement incluse dans le script Rise of Skywalker (Ian McDiarmid l’a déclaré lui-même), alors il est curieux de savoir pourquoi elle ne figurait pas dans le film fini. Une justification possible est qu’Abrams et la société ne voulaient pas que le film s’embourbe dans l’exposition (il y avait beaucoup de choses à faire), mais Palpatine étant un clone est un point essentiel de l’intrigue qui aurait effacé certaines choses vers le haut.

Les disciples de Palpatine ont construit la flotte Sith

Dans le cadre de son offre à Kylo Ren, Palpatine dévoile le puissant ordre final, composé d’une flotte de milliers de Star Destroyers. La vue de cette marine a fait un visuel impressionnant, mais son existence a soulevé des questions. Les fans voulaient savoir d’où venaient les navires et qui était derrière sa création. Bien sûr, la réponse de base à cette requête est Palpatine, mais la romanisation approfondit un peu plus les détails.

L’empereur dit que ses disciples ont travaillé “pendant une génération” sur la flotte Sith, ce qui implique que la construction des Star Destroyers a commencé peu de temps après la bataille d’Endor et s’est poursuivie jusqu’aux événements de la trilogie de la suite.En outre, il est confirmé le général allégué Pryde fait de la flotte son “œuvre de vie”. Bien que Pryde n’ait pas le plus grand rôle dans le film, il est évident qu’il était proche de Palpatine et a travaillé aux côtés de l’empereur sur le plan d’urgence. On dirait que Pryde a dirigé l’opération, sachant qu’il y aurait un jour où la puissance de l’empereur serait déchaînée.

Pourquoi Kylo Ren a fait reconstruire son masque

Dans The Last Jedi, Kylo Ren a détruit son masque de marque dans ce qui était considéré comme un moment clé de son développement. C’est pourquoi les fans ont trouvé cela un peu étrange lorsque le casque du personnage a été réformé pour The Rise of Skywalker; les morceaux cassés retenus ensemble par un matériau de liaison rouge. Certains l’ont interprété comme un indice que The Rise of Skywalker allait revenir en arrière The Last Jedi. Le film ne reconnaît guère la motivation de Kylo pour faire reconstruire le masque, ce qui signifie qu’il appartenait à la romanisation de révéler plus d’informations.

Au cours de la scène du livre où Kylo apporte les éclats de son casque à un alchimiste nommé Albrekh, l’auteur Rae Carson écrit que le masque est “le symbole de son leadership” sur les Chevaliers de Ren. Avec les Chevaliers réassemblés pour The Rise of Skywalker pour traquer Rey, il est logique que Kylo revête le casque. Et d’une certaine manière, il semblait toujours friand du couvre-chef. Rappelez-vous, il l’a brisé après avoir été réprimandé par le chef suprême Snoke (“Enlevez cette chose ridicule”), alors peut-être qu’il l’a fait dans une réaction instinctive pour apaiser son ancien maître. Avec Snoke hors de l’image, Kylo a recommencé à porter le masque. Auparavant, il avait été laissé entendre qu’il l’avait pour cacher son identité au Premier Ordre, mais il est intéressant de savoir comment il se connecte aux Chevaliers.

La reconstruction de la résistance

Dans The Last Jedi, Luke Skywalker est venu au secours de la Résistance à la dernière minute, Force se projetant à travers la galaxie dans un geste sacrificiel pour sauver la petite bande de rebelles afin qu’ils puissent se battre un autre jour. Les exploits de la nouvelle de Luke se répandirent rapidement, inspirant les autres à se joindre à la lutte contre le Premier Ordre. C’était le but de l’infâme épilogue de Broom Boy. Donc, c’était curieux quand, au début de The Rise of Skywalker, la Résistance était encore un petit gang scrappy qui faisait de son mieux pour lutter contre le Premier Ordre bien doté. Dans l’année entre les événements des films, il semblait que personne n’avait rejoint la cause.

La romanisation tente de résoudre ce problème. Il y a un passage qui révèle que les dirigeants de Leia et de la Résistance ont passé du temps après que Crait “ait établi des contacts avec de vieux alliés, réclamé des faveurs, recruté tout le monde pour sa cause”. Cette partie mentionne même que Maz Kanata a été d’une grande aide ici grâce aux diverses «connexions» qu’elle a. Plus tard dans la romanisation, alors que la Résistance se prépare à mener le combat à Exegol, il est révélé que Poe “avait jeté les bases depuis des mois” alors que les héros reconstruisaient leurs forces. Tout cela est bon à savoir et cela aurait été utile dans le film. Tel qu’il est présenté, The Rise of Skywalker ignore apparemment le point le plus important derrière le sacrifice de Luke et donne l’impression que Lando a rallié une flotte de fortune à partir de rien. Il aurait peut-être été difficile de trouver une place pour cela dans le film, mais le travail en coulisse de la Résistance est un élément vital et manquant.

Plus d’explications pour Sidelining Rose

Après avoir joué un rôle principal dans The Last Jedi, Rose Tico a été mise à l’écart pour The Rise of Skywalker. Alors que Rey, Finn et Poe partaient en mission à Pasaana, Rose resta derrière pour étudier les Star Destroyers de l’Ordre final en vue du combat final. C’était un morceau de dialogue jetable qui n’a pas fait grand-chose pour apaiser les fans exaspérés que Rose ait été si marginalisée. Une couche supplémentaire à tout cela est le fait que Kelly Marie Tran a été harcelée sur les médias sociaux après la première de The Last Jedi, et certains ont interprété ses 76 secondes de temps d’écran comme validant les fans toxiques qui ont poussé leurs critiques du personnage trop loin.

Dans la romanisation, il y a une autre raison donnée pour laquelle Rose n’accompagne pas le groupe principal. Puisqu’elle est ingénieure, elle a besoin de la base de la Résistance pour aider à préparer ses combattants à n’importe quel combat. C’est sympa Carson a tenté d’ajouter du contexte supplémentaire ici, mais il est peu probable que cette friandise supplémentaire fasse beaucoup pour apaiser les fans de Rose – d’autant plus qu’elle a joué un rôle beaucoup plus important dans le duel des destins annulé de Colin Trevorrow, en mission avec Finn à Coruscant.

La fille de Lando confirmée (mais est-ce Jannah?)

The Rise of Skywalker a vu Billy Dee Williams revenir dans l’univers de Star Wars une dernière fois pour jouer à Lando, pour le plus grand plaisir des fans. Aussi amusant que c’était de le voir piloter à nouveau le Millennium Falcon, c’était décevant qu’il n’ait pas grand-chose à faire dans le film. Parce que son rôle était limité, il y avait une certaine confusion sur certains éléments, comme le fait qu’il s’intéresse à Jannah et lui propose de l’aider à trouver d’où elle venait. Peu de temps après la sortie de The Rise of Skywalker, il a été confirmé que la romanisation inclurait une sous-intrigue Lando supprimée qui aurait étoffé sa vie un peu plus.

Le livre confirme que Lando a effectivement engendré une fille après le retour des Jedi, et que cet enfant a été accueilli par le Premier Ordre à un très jeune âge. Beaucoup ont supposé que Jannah était cette fille, mais cela reste peu clair dans la romanisation. Il n’y a pas de déclaration définitive Lando et Jannah sont liés. Il est possible que Lando ait trouvé un esprit de parenté à Jannah. La façon dont Carson écrit leur brève interaction à la fin du film donne l’impression qu’ils sont ne pas père fille. Lando a pris la décision de faire le tour de la galaxie et de réunir les enfants perdus avec leurs familles. Une partie de lui est optimiste, il trouvera sa propre fille, mais il sait que les chances ne sont pas grandes.

Résolution du trou de tracé X-wing

Au début de The Last Jedi, il y a un plan de l’aile X submergée de Luke Skywalker dans l’eau Ahch-To. Le navire a été détruit, confirmé dans le livre d’art du film, le rendant inutile. Bien que le film n’indique pas explicitement que la X-wing est détruite, c’est l’implication. La seule fois où les téléspectateurs le voient, c’est quand il est sous l’eau, leur faisant savoir que Luke a intentionnellement ruiné son seul chemin hors de la planète. Donc, c’était un peu alarmant quand Luke a soulevé l’aile X dans The Rise of Skywalker et Rey l’a ensuite volé à Exegol afin qu’elle puisse combattre Palpatine.

C’était un trou d’intrigue qui a mis les téléspectateurs sur écoute pendant des mois, mais la romanisation fait de son mieux pour fournir une explication dans l’univers. Rey a fait appel à son passé de charognard pour effectuer des réparations rapides sur le navire, le recâblant pour qu’il puisse voler. La X-wing n’est en aucun cas prête au combat, mais Rey a fait assez pour la faire passer du point A au point B.C’est quelque chose qui aurait été bien à voir dans le film, car tel que présenté, The Rise of Skywalker le fait il semble que l’aile X était toujours prête à voler et que Luke aurait sans doute pu l’emmener à Crait. Maintenant, les fans peuvent déduire qu’il n’a tout simplement pas eu le temps de faire les corrections nécessaires.

Pourquoi il a fallu longtemps à Ben Solo pour arriver à Exegol

Après son rachat, Ben Solo disparaît du film pour un morceau important, revenant dans le troisième acte pour aider Rey sur Exegol. Le film montre qu’il a fait voler un vieux chasseur TIE sur la planète, fournissant une explication de base sur la façon dont il y est arrivé. Mais pour certains, il se sentait pressé, surtout après s’être assis et y avoir réfléchi un peu plus longtemps. Ceux laissés perplexes par le voyage de Ben s’intéresseront à un passage de la romanisation qui plonge dans ce plus profond.

Après sa conversation avec la mémoire de Han Solo, Ben a entrepris une petite quête à travers l’épave de l’Étoile de la Mort pour trouver un navire et “l’amener à voler pour lui”. Cela a pris un certain temps, car le chasseur TIE a des décennies et a été dans une étoile de la mort détruite à Kef Bir. Pour aggraver les choses, les systèmes de navigation du TIE «fonctionnaient à peine», ce qui signifie que Ben a dérapé pendant son vol vers Exegol. Heureusement, être un pilote d’as fonctionne dans la famille, et Ben a pu trouver son chemin.

Comment Palpatine a survécu au retour des Jedi

Non seulement Palpatine a été jetée dans un puits de l’étoile de la mort, mais la station spatiale a explosé. Le côté obscur de la Force pourrait être une voie vers des capacités contre nature, mais cela semblait difficile, même pour un maître Sith de revenir. Malheureusement, The Rise of Skywalker ne fait pas grand-chose pour expliquer le retour de Palpatine à part répéter une célèbre ligne des préquelles. Ce fut une tournure frustrante des événements pour les téléspectateurs, qui ont essayé de tirer leurs propres conclusions en ce qui concerne la survie de l’empereur. Le livre va plus en détail et met en scène la façon dont Palpatine vivait exactement.

Littéralement alors qu’il tombait dans le puits vers sa perte, Palpatine a utilisé le côté obscur pour transférer sa conscience au corps clone sur Exegol. Ainsi, lorsque l’étoile de la mort a été détruite, l’empereur avait trompé la mort. Sentant la “lumière vacillante” dans Vader, Palpatine a fait des plans bien à l’avance pour se préparer à tout. Contrairement à Plagueis – qui a été pris au dépourvu par la trahison de Palpatine, l’empereur était prêt pour le tour de Vador et a mis les choses en mouvement. Comment cela affecte le retour de la fin du Jedi dépend du spectateur individuel, mais cette révélation répond au moins à la question la plus pressante que les gens se posaient sur Palpatine.

Rey n’a pas de grand-mère

L’une des implications les plus troublantes du fait que Palpatine était le grand-père de Rey était la croyance que le méchant devait avoir été intime avec une femme, qui a donné naissance à un fils. Les théories se sont répandues sur qui pourrait être la grand-mère de Rey, et certains étaient curieux de savoir si cela pourrait être recouvert de matériel canon à un moment donné. Lucasfilm a utilisé la romanisation pour entrer plus en détail sur l’histoire de la famille de Rey, et la torsion n’était probablement pas ce à quoi les gens s’attendaient.

Lorsque Palpatine a transféré sa conscience au clone, il était clair que le clone n’était pas assez fort pour détenir tout son pouvoir. C’est pourquoi il était dans un état aussi déchiré dans The Rise of Skywalker. Les membres des Sith Eternal ont essayé longuement et durement de concevoir un nouveau corps pour Palpatine, mais sans succès. L’une des tentatives a été considérée comme un «échec inutile et impuissant» que Palpatine n’a même pas pu supporter. Bien que cet individu ne puisse pas héberger l’esprit de Palpatine, il a pu vivre et engendrer Rey. Ainsi, Rey est la fille d’un clone de Palpatine défaillant et n’a pas de grand-mère. Certaines personnes étaient soulagées de pouvoir sortir de leur tête l’image mentale de la vie amoureuse de Palpatine, mais d’autres ont trouvé que c’était une explication révélatrice de L’ascension de Skywalker point d’intrigue le plus controversé.

