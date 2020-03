La mort de Hugh est la première grosse erreur de Picard

Star Trek: Picard a commis sa première erreur impardonnable avec la mort de Hugh. L’ancien drone Borg a été introduit il y a plus de 25 ans dans l’épisode Star Trek: The Next Generation “I, Borg”, un classique de TNG qui a largement contribué à humaniser les zombies cybernétiques. L’individualité de Hugh a essentiellement infecté le Borg lorsqu’il a rejoint le collectif; un groupe de drones nouvellement sensibles tomberait sous l’influence de Lore, le frère maléfique du lieutenant-commandant Data, avant d’être vaincu par l’équipage de l’Enterprise. Picard a suggéré que Hugh serait un bon leader pour cette nouvelle race de Borg, et en effet, il a passé les deux prochaines décennies à aider les anciens drones Borg – appelés exBs – à redécouvrir leur humanité.

La vie de Hugh a été interrompue de façon brutale et choquante dans le septième épisode de la série “Nepenthe”, apparemment au moment où il atteignait son plein potentiel en tant qu’individu. C’est un faux pas cynique violent pour Star Trek: Picard, un spectacle qui a déjà été critiqué pour être trop sombre et graphiquement violent. Beaucoup de ces plaintes ont tendance à ignorer l’histoire riche et compliquée de Star Trek, où la supériorité morale de la Fédération est mise à l’épreuve et poussée à sa limite, mais la mort de Hugh est quelque chose de différent.

La mort de Hugh ressemble plus à une machination de l’intrigue qu’à un effort conscient pour donner à un personnage bien-aimé un véritable envoi, et les fans sont en armes depuis le début de l’épisode, scandalisés que Hugh ait fini une si petite partie de l’histoire de Picard. Pour comprendre la fureur dirigée contre Star Trek: Picard à propos de la mort de Hugh, il est important de comprendre ce que Hugh a représenté en tant que personnage et concept.

Hugh était le Borg de l’espoir

Dans “I, Borg”, Hugh était à l’origine appelé Third of Five, juste un autre drone Borg que l’Entreprise a accidentellement sauvé lorsqu’il a détecté un signal de détresse. Le capitaine Picard avait bien l’intention d’utiliser Hugh comme arme contre le collectif avec un virus, ce qui s’apparente à un kamikaze involontaire. Mais le Dr Beverly Crusher et le capitaine de corvette Geordi LaForge ont commencé à remarquer que l’individualité de Hugh refait surface plus longtemps qu’il était loin du collectif, et ils sont devenus mal à l’aise avec le plan de Picard. Picard – lui-même hanté par le traumatisme qu’il a subi lorsqu’il a été assimilé à Locutus – a finalement cédé quand il a rencontré Hugh face à face et est devenu convaincu qu’il était une forme de vie indépendante et sensible.

Après avoir dirigé le Borg libéré après la disparition de Lore, Hugh est devenu le directeur du Borg Reclamation Project à bord de l’artefact. Là, il était sous la coupe des Romuliens qui méprisaient les Borgs et les récoltaient pour leur technologie de pointe. Hugh s’est contenté de vivre dans ce territoire moral compromis jusqu’à ce que Jean-Luc Picard se présente à sa porte, à la recherche du Dr Soji Asha, qui est secrètement la fille de Data. Hugh a aidé Picard et Soji à échapper aux Romuliens – qui croient que Soji est un destructeur prophétisé – laissés derrière avec le jeune allié romulien de Picard Elnor.

Après que Narissa ait exécuté une poignée d’exBs pour punir Hugh pour son rôle dans l’aide à Picard, Hugh et Elnor ont comploté pour éloigner le cube des Romuliens en utilisant le pouvoir de la Queen Cell. Mais avant que Hugh ne puisse mettre son plan à exécution, lui et Elnor sont attaqués par Narissa, qui tue Hugh en lui jetant un poignard dans le cou. Avec ses respirations mourantes, Hugh remercie Elnor de lui avoir fait sentir à nouveau vivant, et lui tend un Fenris Ranger S.O.S. balise, ce qui signifie probablement que Seven of Nine rejoindra le parti sous peu.

C’est un beau geste – et très de caractère – pour Hugh de toujours penser aux exBs alors qu’il est en train de mourir, mais c’est une scène étonnamment sanglante, et la mort n’atteint pas le poids émotionnel qu’un personnage de la popularité de Hugh mérite. C’est aussi, très franchement, une sorte de mort stupide; Narissa est initialement incapable de tuer Hugh parce qu’il jouit de l’immunité diplomatique en tant que citoyen de la Fédération. Mais les diatribes bruyantes et agressives de Hugh à propos d’une insurrection ouverte ont scellé son destin et ont rendu le personnage plus stupide qu’il ne l’est habituellement – même Narissa était un peu déconcertée par le fait que Hugh ne penserait pas qu’il était surveillé après avoir aidé Picard à s’échapper.

Star Trek: Picard a un problème de mort

Les critiques de Star Trek: Picard ont été en grande partie solides, et bien que le spectacle n’ait pas été sans problèmes, il a également reçu un accueil assez chaleureux de la part du fandom de Star Trek, certainement plus chaud que ce qui a accueilli Star Trek: Discovery ou le J.J. Abrams redémarre les films. Mais l’émission commence à développer une mauvaise habitude dont elle a besoin pour se dépêcher à la hâte. Picard a amené trois personnages mineurs de Star Trek bien connus – Bruce Maddox de TNG, Icheb de Voyager et Hugh de TNG – et a procédé à un assassinat brutal des trois. C’est comme paresseux, “n’importe qui peut mourir!” Game of Thrones imitation de contes, et le spectacle est assez bon pour qu’il puisse se permettre de garder sa soif de sang sous contrôle. Les personnages mineurs finiront toujours par se nourrir de canons dans des émissions comme Star Trek: Picard, mais c’est presque comme si ces trois-là avaient été choisis pour infliger le plus de dégâts émotionnels possible à son public, et ils sont simplement allés trop loin.

Mais avec tout le respect que je vous dois, il n’y a pas de fans inconditionnels de Bruce Maddox, et la base de fans d’Icheb est décidément petite, mais Hugh est une histoire très différente. Hugh était le véhicule par lequel le Borg est devenu quelque chose de plus que de simples monstres déterminés à conquérir; Hugh a rendu le Borg réel et a rappelé au public ce que Picard lui-même a récemment noté sur l’Artefact: les Borg sont des victimes, pas des monstres. En effet, il a servi de modèle pour Seven of Nine, le drone devenu humain qui a dominé la moitié arrière du Voyager et est le joker de Picard. Le fait que Hugh ait pu transcender son traumatisme et aider tant d’autres, tout en mourant d’une mort violente et inutile, ressemble à une gifle pour les fans qui pensaient que Hugh représentait quelque chose de plus grand que lui.

Star Trek: Picard frappe largement les bonnes notes. Son utilisation mesurée de la nostalgie, son grand casting et ses thèmes de rédemption et de regret ont tous atterri magnifiquement, ce qui en fait la série Star Trek la plus réussie d’une génération. Mais l’émission doit faire attention à ne pas transformer le service des fans en quelque chose de vraiment plus sombre pour des raisons cyniques, comme cela s’est produit avec tant de télévision de genre de cette époque. Star Trek peut aller dans des endroits sombres, mais il doit pouvoir revenir de l’obscurité. Il n’y a pas de retour pour Hugh, et c’est vraiment dommage.

