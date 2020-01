La mort de M. Peanut a été inspirée par Iron Man mourant dans Avengers: Endgame

La mort de M. Peanut dans une annonce du Super Bowl a été inspirée par la disparition d’Iron Man en Avengers: Fin de partie. L’entreprise de restauration rapide Planters a introduit le logo de M. Peanut pour la première fois en 1916, sur la base d’un design initialement soumis par l’écolier Antonio Gentile dans le cadre d’un concours. Au fil des décennies, le look du personnage, y compris le chapeau haut de forme, le monocle et la canne, est devenu emblématique dans le monde des logos de marque.

Mais dans l’univers actuel du marketing viral, il faut plus qu’un simple logo emblématique pour distinguer une marque, c’est pourquoi la semaine dernière, Planters a pris la décision choquante de tuer M. Peanut, âgé de 104 ans. La société a lancé sa campagne avec une publicité bizarre montrant M. Peanut se sacrifiant pour sauver les acteurs Matt Walsh et Wesley Snipes après un accident dans un véhicule en forme d’arachide, et les médias sociaux ont pris le relais avec un hashtag #RIPeanut destiné à attiser le des feux viraux avant les funérailles de M. Peanut lors du Super Bowl. Cependant, des plans visant à transformer la disparition de M. Peanut fictif en une sensation virale du Super Bowl ont été suspendus après la mort tragique de la star du basket-ball Kobe Bryant dans un accident d’hélicoptère le week-end.

Avant même que la campagne #RIPeanut ne soit suspendue à la suite d’une tragédie de la vie réelle, beaucoup se sont interrogés sur le bon goût de l’idée dans son ensemble. Maintenant, un peu de lumière a été apportée sur ce qui a inspiré la campagne douteuse en premier lieu. S’adressant à MSN, Mike Pierantozzi, directeur de la création de groupe chez VaynerMedia, l’agence de publicité qui a géré la campagne de Planters, a révélé que la réaction mondiale à la mort d’Iron Man dans Endgame a initialement déclenché l’idée qui a conduit à la disparition de M. Peanut:

“Nous avons commencé à parler de la façon dont Internet se traite lorsque quelqu’un meurt – en particulier, nous pensions à des personnages fictifs, [like when] Iron Man est mort. À la mort d’Iron Man, nous avons vu une réaction incroyable sur Twitter et sur les réseaux sociaux. C’est un phénomène tellement étrange. Nous avons fait l’impensable: nous avons créé un programme et une idée où M. Peanut meurt, et meurt spécifiquement en se sacrifiant pour ses amis, qui a toujours été un principe de qui il est et de ce qu’il fait – il met toujours les autres en premier. “

En effet, la mort de Tony Stark via un acte d’abnégation suprême dans Fin du jeu a rencontré une réaction massive et véritablement émotionnelle dans le monde entier. Bien sûr, Tony Stark en tant que personnage fictif s’était étoffé au cours de plusieurs films MCU menant à ses derniers moments dramatiques dans Fin du jeu, et au cours de toutes ces années, les fans avaient développé une véritable connexion avec lui et les autres membres de The Avengers. .

Bien que M. Peanut ait évidemment été un logo emblématique pendant de nombreuses décennies, le grand public ne ressent certainement pas le même lien avec le personnage qu’il ressentait envers la figure pleinement réalisée de Tony Stark, un héros charismatique et complexe au centre d’un série de films extrêmement populaire. En effet, la mort de M. Peanut a surtout rencontré la perplexité plutôt que le chagrin, une situation qui n’a pas été aidée par le ton ouvertement comique de la publicité sur la mort de M. Peanut.

Avengers: Fin de partie Peut-être a-t-il parfois été comique, mais la mort des personnages a eu du poids et les fans ont vraiment ressenti la perte de ces personnages fictifs, qui avaient été ressentis au cours de plusieurs films. En fin de compte, la mort de M. Peanut ressemblait plus à une moquerie de la notion de deuil des personnages fictifs qu’à n’importe quoi, et le fait que l’idée entière ait été inspirée par la disparition d’Iron Man n’ajoute qu’une couche supplémentaire de bizarrerie à toute l’affaire. À la fin de la journée, toute la campagne de M. Peanut semblait mal conçue et insipide, et il est probablement préférable que Planters ait été contraint par les circonstances de suspendre les choses plutôt que de payer leur régime viral maladroit avec ce qui aurait probablement été un faux enterrement profondément drôle.

