La mort de Scarlett Johnansson inquiète la fin de la veuve noire ferait peur aux enfants

Avengers: Fin de partie La star Scarlett Johansson révèle que la scène de la mort de Black Widow dans le film était à l’origine beaucoup plus effrayante. Avengers: Fin de partie a servi de conclusion à l’impressionnante saga Infinity qui a commencé avec Iron Man. Il a présenté au public du cinéma des dizaines de héros, dont Captain America, Thor, Hulk et le personnage de Johansson, Natasha Romanoff / Black Widow. Johansson a fait ses débuts MCU dans Iron Man 2 et est apparu dans plusieurs autres films Marvel avant le sacrifice de son personnage dans Avengers: Fin de partie.

La scène de la mort de Black Widow a été l’un des moments les plus surprenants du film, alors qu’elle et Hawkeye de Jeremy Renner se rendent à Vormir pour récupérer la pierre d’âme. Tout au long de la scène, il n’est pas clair si Hawkeye ou Black Widow seront ceux qui se sacrifieront pour le bien du monde. Cependant, Natasha devient le héros ultime à la fin, rejoignant Iron Man de Robert Downey Jr., décédé à la fin du film. Bien que très différentes, les deux scènes de mort ont leurs mérites.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

En relation: Comment le coronavirus affectera l’univers cinématographique Marvel

Cependant, selon une récente interview d’EW, la scène de la mort de Black Widow était presque très différente. Johansson a partagé qu’une version originale de la scène comprenait “une armée de créatures de type Détraqueur”, faisant référence aux horreurs bien connues des livres et des films de Harry Potter. Elle a également mentionné qu’ils pourraient avoir été trop effrayants pour les plus jeunes fans, en disant: “Je pensais: ‘Les parents ne nous pardonneront jamais à quoi ressemblent ces créatures.’ ‘Johansson a également pesé sur la scène finale qui a fait de Avengers: Endgame, expliquant “Nous voulions partir [the audience] avec le poids de cette perte et le choc de celui-ci “.

Malgré sa mort émotionnelle, les fans n’ont pas vu le dernier de Black Widow. Elle dirigera un film solo tant attendu en mai, bien que sa date de sortie pourrait très bien changer en raison de la pandémie de coronavirus en cours. Black Widow se déroule après Captain America: Civil War, permettant ainsi à Natasha d’apparaître. Il y a une possibilité que le camarade parti Avenger Tony Stark puisse également faire une apparition, bien que Downey Jr. ne puisse ni confirmer ni infirmer cela. Quoi qu’il en soit, Black Widow présentera également au public deux autres Black Widows dans les nouveaux personnages de Florence Pugh et Rachel Weisz.

Avec le nombre de personnages et d’histoires que Avengers: Fin de partie a dû servir, il n’est pas surprenant que certaines scènes aient été modifiées, même après leur premier tournage. En fait, les frères Russo, qui ont réalisé le film, ont été ouverts par le passé sur la fréquence des réécritures sur leurs plateaux. Dans ce cas, la scène de la mort plus calme de Black Widow a fonctionné, la transformant en un moment poignant entre deux amis. Ce n’est peut-être pas aussi flashy que le sacrifice d’Iron Man, mais c’est toujours une scène forte dans Avengers: Fin de partie.

Plus: Pourquoi Disney a retardé de nouveaux mutants mais pas Black Widow

Source: EW

Dates de sortie clés

Veuve noire (2020)Date de sortie: 01 mai 2020

Éternels (2020)Date de sortie: 06 nov.2020

Shang-Chi et la légende des dix anneaux (2021)Date de sortie: 12 février 2021

Docteur Strange dans le multivers de la folie (2021)Date de sortie: 07 mai 2021

Spider-Man: Retrouvailles 3 (2021)Date de sortie: 16 juil.2021

Thor: amour et tonnerre (2021)Date de sortie: 05 nov.2021

Panthère noire 2 (2022)Date de sortie: 06 mai 2022

La date de sortie de Fast & Furious 9 retardée d’une année complète en raison du coronavirus

A propos de l’auteur

Rebecca VanAcker est rédactrice et rédactrice en chef du soir à .. Elle aime couvrir tout ce qui concerne les super-héros, en particulier Marvel et Arrowverse. Dans le passé, elle a écrit des récapitulations télévisées pour Screen Picks et des critiques pour Yahoo TV UK. Bien que Rebecca aime les films et autres formes de narration, la télévision est sa véritable passion, ayant écrit à ce sujet depuis 2014. Elle aime particulièrement les émissions dirigées par des femmes comme Parks and Recreation, Jane the Virgin et Fleabag.

Diplômée de la Michigan State University, Rebecca a obtenu son certificat d’enseignement avant de tomber amoureuse de l’écriture et de l’industrie du divertissement. Elle a un B.A. en anglais, et son amour de longue date pour la lecture l’a suivie jusqu’à l’âge adulte. Bien qu’elle aime découvrir de nouveaux livres, elle est probablement en train de relire Harry Potter pour la millionième fois. Ses autres passe-temps incluent la cuisson, tout ce qui est Disney et l’exploration avec son chien, Beckett.

Vous pouvez suivre Rebecca sur Twitter @BecksVanAcker, ou la contacter directement à rvanacker23 (at) gmail (dot) com.

En savoir plus sur Rebecca VanAcker